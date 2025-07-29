به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرلشکر «امام علی صابرزاده» وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان به صورت تلفنی با امیر سرلشکر «سید عبدالرحیم موسوی» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت‌وگو کرد.

سرلشکر موسوی در این گفت‌وگو از حمایت‌های جمهوری تاجیکستان از ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تشکر کرد و گفت: سردار شهید سپهبد باقری همواره اهتمام و عنایت ویژه‌ای به جمهوری تاجیکستان داشت و بر توسعه و روابط دوجانبه بین نیروهای مسلح ایران وتاجیکستان تاکید می‌کرد و در این مسیر قدم‌های مثبت و تاثیرگذاری برداشته شده است و بنده هم این مسیر را ادامه خواهم داد.

وی در ادامه ضمن گزارش از روند جنگ تحمیلی۱۲ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران، خاطر نشان کرد: با این جنایت بی‌شرمانه دشمن، به دنیا ثابت شد با وجود اینکه آمریکا و رژیم کودک‌کش صهیونیستی به هیچ اصل و هنجار بین‌المللی پایبند نبوده و با تمام توان خود ۱۲ روز با نیروهای مسلح ایران جنگیدند، لکن به اهداف خود نرسیدند و ضربات سنگینی هم دریافت کردند و به همین دلیل درخواست آتش‌بس کردند تا رژیم صهیونیستی را نجات دهند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پایان گفت: ما به هیچ وجه به قول و تعهد آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها اعتمادی نداریم و برای مقابله قاطع با شرارت احتمالی مجدد آن‌ها کاملاً آمادگی داریم.

سرلشکر صابرزاده ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای سرلشکر موسوی به عنوان رئیس جدید ستاد کل نیروهای مسلح، تاکید کرد: شهادت سردار شهید سپهبد باقری و دیگر فرماندهان نیروهای مسلح و همچنین مردم بی‌گناه ایران برای دولت، مردم و نیروهای مسلح جمهوری تاجیکستان غم بزرگی به شمار می‌آید و مراتب همدردی ما را در غم از دست دادن این عزیزان پذیرا باشید.

وزیر دفاع تاجیکستان با تاکید بر اشتراکات عمیق فرهنگی، زبانی و تاریخی دو کشور، روابط تاجیکستان و ایران را بر مبنای برادری عنوان کرد و گفت: دولت و مردم جمهوری تاجیکستان، مردم کشور ایران را دوست خود می‌دانند و آنها را به عنوان یک برادر واقعی قبول دارند.

