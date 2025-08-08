آمار پروازهای فرودگاه نجف در آستانه اربعین رکورد زد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فرودگاه بین‌المللی نجف امروز (جمعه) اعلام کرد که از ابتدای ماه صفر تاکنون بیش از ۵۰۰ پرواز در این فرودگاه انجام شده و فرودگاه میزبان بیش از ۱۳۵ هزار مسافر بوده است.

بر اساس بیانیه روابط عمومی فرودگاه بین‌المللی نجف، از روز اول صفر تا روز دوازدهم این ماه، ۵۳۷ پرواز در این فرودگاه ثبت شده است.

همچنین، در این بازه زمانی ۷۵ هزار و ۷۱۰ نفر به فرودگاه بین‌المللی نجف وارد شده‌اند و ۶۰ هزار و ۲۷۵ نفر از طریق آن از عراق خارج شده‌اند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸