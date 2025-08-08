  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

آمار پروازهای فرودگاه نجف در آستانه اربعین رکورد زد

۱۷ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۹:۳۱
کد خبر: 1715463
آمار پروازهای فرودگاه نجف در آستانه اربعین رکورد زد

فرودگاه بین‌المللی نجف با ثبت بیش از ۵۰۰ پرواز از ابتدای ماه صفر تا دوازدهم آن، روزهای شلوغی را در آستانه اربعین تجربه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فرودگاه بین‌المللی نجف امروز (جمعه) اعلام کرد که از ابتدای ماه صفر تاکنون بیش از ۵۰۰ پرواز در این فرودگاه انجام شده و فرودگاه میزبان بیش از ۱۳۵ هزار مسافر بوده است. 

بر اساس بیانیه روابط عمومی فرودگاه بین‌المللی نجف، از روز اول صفر تا روز دوازدهم این ماه، ۵۳۷ پرواز در این فرودگاه ثبت شده است.

همچنین، در این بازه زمانی ۷۵ هزار و ۷۱۰ نفر به فرودگاه بین‌المللی نجف وارد شده‌اند و ۶۰ هزار و ۲۷۵ نفر از طریق آن از عراق خارج شده‌اند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha