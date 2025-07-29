به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن از انجام یک عملیات نظامی ویژه علیه فرودگاه «بن‌گوریون» در سرزمین‌های اشغالی خبر دادند و اعلام کردند که این عملیات با موفقیت به اهداف خود دست یافته است.

سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی جنبش انصارالله اعلام کرد: نیروهای مسلح یمن، عملیات نظامی ویژه‌ای را با استفاده از موشک بالستیک مافوق صوت از نوع "فلسطین ۲" علیه فرودگاه بن‌گوریون در تل آویو انجام داد.

وی تأکید کرد که این حمله موفقیت‌آمیز بوده و منجر به فرار میلیون‌ها نفر از صهیونیست‌ها به پناهگاه‌ها و توقف فعالیت‌های فرودگاه شده است.

یحیی سریع افزود: عملیات نظامی ما ادامه خواهد داشت و تنها در صورت توقف تجاوز به غزه و پایان محاصره آن متوقف خواهد شد.

در بیانیه سخنگوی نیروهای مسلح یمن آمده است که این عملیات‌ در پاسخ به جنایت نسل‌کشی دشمن صهیونیستی علیه مردم فلسطین در نوار غزه، انجام شده و نشانه‌ای از پایبندی یمن به حمایت از ملت فلسطین و مجاهدین این سرزمین است.

همچنین اعلام شد که نیروی دریایی صنعاء از روز گذشته، رصد کشتی‌های متعلق به شرکت‌های کشتیرانی همکار با رژیم صهیونیستی را آغاز کرده است. این اقدام در راستای مرحله چهارم از روند تشدید عملیات نظامی در دریا صورت گرفته است. این رصد شامل تمامی کشتی‌هایی می‌شود که با رژیم صهیونیستی در ارتباط هستند.

