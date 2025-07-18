به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ️سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که این نیروها، عملیاتی نظامی و ویژه علیه فرودگاه اللد (فرودگاه بنگوریون) در منطقه یافا اشغالی انجام دادهاند.
وی در یک سخنرانی ویدیویی گفت: در این عملیات از موشک بالستیک فراصوتی از نوع فلسطین ۲ استفاده شد و عملیات با موفقیت کامل به هدف خود رسید. به لطف خدا، این حمله باعث شد میلیونها صهیونیست اشغالگر به پناهگاهها فرار کرده و فعالیت فرودگاه متوقف شود.
سریع همچنین خطاب به مردم جهان عرب و اسلام خواستار برپایی تظاهرات و اقدامات حمایتی برای مردم غزه شد و تاکید کرد: برادران ما در غزه زیر محاصرهای ظالمانه و حملاتی بیوقفه قرار دارند. حمایت و پشتیبانی از آنها وظیفهای همگانی است.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود که این نیروها، حملات خود به اهداف اسرائیلی را تا زمان توقف کامل تجاوز به غزه و پایان محاصره ادامه خواهند داد.
از سوی دیگر، ارتش اسرائیل شامگاه جمعه تأیید کرد که یک فروند موشک از یمن به سمت اسرائیل شلیک شده که سامانههای پدافند هوایی آن را رهگیری کردهاند. این حمله باعث فعال شدن آژیرهای خطر در شهرهای قدس اشغالی، تلآویو و مناطق دیگر شد.
رسانههای اسرائیلی از جمله کانال ۱۲ رژیم صهیونیتسی گزارش دادند که این دومین حمله موشکی از یمن به اسرائیل در ۴۸ ساعت گذشته بوده و پروازهای فرودگاه بنگوریون بهطور موقت تعلیق شده است.
نیروهای مسلح یمن از آغاز جنگ غزه تاکنون دهها حمله موشکی و پهپادی به اهداف اسرائیلی انجام داده و همچنین کشتیهای مرتبط با اسرائیل را در دریای سرخ هدف قرار داده است. نیروهای مسلح یمن پیشتر اعلام کرده که ممنوعیت پروازی برای فرودگاه بنگوریون و محاصره دریایی بندرهای حیفا و ایلات، اعمال کرده است.
