۲ نظامی صهیونیست در رفح به هلاکت رسیده و ۸ تن نیز زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع نظامی رژیم صهیونیستی امروز پنجشنبه از هلاکت ۲ نظامی اشغالگر در نوار غزه خبر دادند.
بر اساس اعلام این رسانه، به دنبال انفجار یک بمب دست ساز در رفح واقع در جنوب نوار غزه، ۲ نظامی صهیونیست به هلاکت رسیده و ۸ نظامی دیگر نیز زخمی شدهاند.
برخی رسانهها اعلام کردند که حادثه زمانی رخ داد که خودرو زرهی صهیونیستها به یک تله انفجاری برخورد کرد.
تا کنون اخبار و اطلاعات بیشتر و تکمیلی در این خصوص رسانهای نشده است.
