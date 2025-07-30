به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ دادگاه جنایی شهر بصره عراق امروز (چهارشنبه) حکم اعدام یکی از اعضای گروه تروریستی داعش به اتهام انجام عملیات انتحاری در سال ۲۰۱۱ در منطقه "خمسة میل" در جنوب عراق را صادر کرد.
در بیانیهای که دادگاه صادر کرده، آمده است: این تروریست با همکاری سایر متهمان این جنایت را مرتکب شد. در نتیجه این حمله، ۱۹ نفر از غیرنظامیان و نیروهای امنیتی شهید و ۴۷ نفر دیگر مجروح شدند.
در ادامه این بیانیه تأکید شده است: حکم اعدام صادره علیه متهم بر اساس ماده چهارم/بند اول و با استناد به بندهای اول، سوم، پنجم و هفتم از ماده دوم قانون مبارزه با تروریسم شماره ۱۳ مصوب سال ۲۰۰۵ صادر شده است. این بندها شامل اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در گروههای تروریستی، استفاده از وسایل انفجاری، و تهدید جان شهروندان بیگناه میشود.
داعش و جنوب عراق
در سالهای پس از ۲۰۰۳، گروه داعش در عراق بهویژه در مناطق مرکزی و جنوبی کشور فعالیتهایی خشونتآمیز داشت. بصره، با وجود موقعیت استراتژیک و منابع نفتی، بارها هدف عملیاتهای انتحاری و خرابکارانه قرار گرفت.
حمله سال ۲۰۱۱ در منطقه "خمسة میل" بهعنوان یکی از بزرگترین اقدامات تروریستی آن دوره، نهتنها خسارات جانی سنگینی بهبار آورد، بلکه باعث ایجاد موجی از نگرانیهای امنیتی در سراسر استان بصره شد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما