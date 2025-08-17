صدور حکم اعدام برای تروریست عامل انفجار در بغداد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه کیفری منطقه کرخ بغداد، حکم اعدام را علیه یک تروریست صادر کرد که در سال ۲۰۱۳ میلادی با کارگذاری بمب کنار جاده‌ای یک گشت ارتش عراق در بغداد را هدف قرار داده بود.

در بیانیه رسانه‌ای قوه قضائیه عراق آمده است: این تروریست به جرم انفجار یک بمب کنار جاده‌ای علیه گشت ارتش عراق در بغداد در سال ۲۰۱۳ محکوم شد؛ انفجاری که به شهادت یک نیروی ارتش و زخمی شدن دو تن دیگر انجامید.

بر اساس این بیانیه، حکم اعدام این فرد بر اساس ماده ۴ بند ۱ و با استناد به ماده ۲ بند ۷ قانون مبارزه با تروریسم شماره ۱۳ سال ۲۰۰۵ صادر شده است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸