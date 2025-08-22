  1. صفحه اصلی
بازداشت ۷ تروریست در شمال عراق/ ۲ زن در میان دستگیرشدگان

۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۷
مدیریت اطلاعات نظامی عراق موفق شد که هفت عضو گروه‌های تروریستی را در استان نینوا دستگیر کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیریت اطلاعات نظامی عراق امروز جمعه از بازداشت هفت تروریست شامل دو زن، در استان نینوی در شمال این کشور، خبر داد.

در بیانیه‌ این نهاد نظامی عراق آمده است: یگان‌های ما در لشکر شانزدهم پیاده، با هماهنگی دستگاه امنیت ملی عراق و بخش اطلاعات و مقابله با تروریسم منطقه قیاره، توانستند هفت تروریست، از جمله دو زن را در مناطق مختلف استان نینوا دستگیر کنند.

در این بیانیه همچنین تأکید شده که برای این افراد بر اساس ماده (۴/۱) مربوط به تروریسم، احکام دستگیری صادر شده و آنان به صورت رسمی به مراجع قضایی و ذی‌صلاح عراق تحویل داده شدند.

