افزایش گرسنگی در آفریقا و غرب آسیا با وجود کاهش جهانی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در تازه‌ترین گزارش سازمان ملل درباره «وضعیت امنیت غذایی و تغذیه در جهان ۲۰۲۵» تأکید شده که قاره آفریقا همچنان بیشترین میزان جمعیت گرسنه در جهان را دارد.

این گزارش که توسط پنج آژانس تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد تهیه شده، اعلام می‌کند که در سال ۲۰۲۴، بیش از ۲۰ درصد از جمعیت آفریقا—معادل حدود ۳۰۷ میلیون نفر—با گرسنگی دست‌وپنجه نرم کرده‌اند.

بر اساس داده‌های منتشرشده، این رقم تقریباً نیمی از کل جمعیت گرسنه جهان در سال ۲۰۲۴ را شامل می‌شود. در مجموع، ۶۷۳ میلیون نفر در سراسر جهان در این سال دچار گرسنگی بوده‌اند.

با وجود این وضعیت بحرانی در آفریقا، گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که نرخ جهانی گرسنگی در سال ۲۰۲۴ با کاهش اندکی به ۸.۲ درصد رسیده است؛ این در حالی است که این نرخ در سال ۲۰۲۳ حدود ۸.۵ درصد و در سال ۲۰۲۲ حدود ۸.۷ درصد بود. به‌طور متوسط، این کاهش معادل کاهش ۱۵ میلیون نفر نسبت به سال ۲۰۲۳ و ۲۲ میلیون نفر نسبت به سال ۲۰۲۲ است.

در مقابل، افزایش گرسنگی در مناطق غرب آسیا و اکثر بخش‌های آفریقا ادامه داشته است؛ به‌طوری‌که در غرب آسیا، میزان گرسنگی به ۱۲.۷ درصد (بیش از ۳۹ میلیون نفر) رسیده است.

این گزارش می‌افزاید که با وجود این کاهش نسبی در سطح جهانی، میزان گرسنگی هنوز از سطح پیش از همه‌گیری کرونا بالاتر است. کارشناسان علت کندی روند بهبود امنیت غذایی را افزایش شدید تورم در قیمت‌های مواد غذایی در سال‌های اخیر دانسته‌اند.

بر پایه پیش‌بینی‌های این گزارش، تا سال ۲۰۳۰ حدود ۵۱۲ میلیون نفر در جهان دچار سوء‌تغذیه مزمن خواهند بود، که حدود ۶۰ درصد از این افراد فقط در آفریقا زندگی خواهند کرد. این آمار چالشی بزرگ در مسیر تحقق هدف دوم توسعه پایدار سازمان ملل (حذف گرسنگی) به‌شمار می‌رود.

