به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش جدید بانک جهانی، حدود ۷۰۰ میلیون نفر در جهان در شرایط فقر مطلق یعنی با درآمد کمتر از ۲.۱۵ دلار در روز، زندگی می‌کنند.

در این گزارش که برای سال ۲۰۲۴ منتشر شده، آمده است که حدود ۸.۵ درصد جمعیت جهان در فقر مطلق به سر می‌برند. همچنین نزدیک به ۳.۵ میلیارد نفر از مردم جهان کمتر از ۶.۸۵ دلار در روز درآمد دارند و در دسته‌ی فقرا در کشورهای با درآمد متوسط قرار می‌گیرند.

مناطق شرق آسیا، اقیانوس آرام و جنوب آسیا بیشترین کاهش نرخ فقر را در ۲۵ سال گذشته تجربه کرده‌اند. با این حال، تخمین‌ها نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به ۷.۳ درصد جمعیت جهان همچنان در فقر مطلق زندگی خواهند کرد.

بر پایه داده‌های پلتفرم Visual Capitalist و گزارش صندوق بین‌المللی پول در آوریل ۲۰۲۵، فقیرترین کشورهای جهان عمدتاً در جنوب صحرای آفریقا قرار دارند. جنوب سودان با سرانه تولید ناخالص داخلی ۲۵۱ دلار، فقیرترین کشور جهان است. پس از آن یمن با ۴۱۷ دلار و بوروندی در شرق آفریقا با ۴۹۰ دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

قابل ذکر است که سازمان ملل متحد در ۲۲ دسامبر ۱۹۹۲، روز ۱۷ اکتبر را به عنوان روز جهانی مبارزه با فقر اعلام کرده است.

