به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تارنمای اینترنتی «اربعین نوجوانی» بهصورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. این تارنما با هدف ساماندهی، پوشش حضور و فعالیتهای نوجوانان در راهپیمایی عظیم اربعین، بخشهای متنوعی را برای مخاطب نوجوان و فعالان فرهنگی این عرصه تهییه کرده است.
به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی نوجوان، پایگاه اینترنتی «اربعین نوجوانی» با محوریت نوجوانان زائر اربعین راهاندازی شده و بستری جامع برای فعالیتهای فرهنگی، رسانهای و آموزشی مرتبط با این رویداد عظیم فراهم کرده است.
در این تارنما، بخشهای متنوعی نظیر «اربعینخبر» برای پوشش اخبار، «اربعیننامه» برای معرفی کتابها و منابع مطالعاتی مناسب این گروه سنی، و «اربعینیار» برای آموزشات اربعینی مخصوص نوجوانان طراحی شده است. همچنین نوجوانان میتوانند از طریق بخش «اربعینصدا» به فایلهای صوتی، پادکستها و سرودهای مرتبط با اربعین دسترسی پیدا کنند.
یکی از ویژگیهای منحصربهفرد این پایگاه، امکان ثبت کاروانهای نوجوانی و فعالیتها و ارسال گزارشهای آنهاست؛ امکانی که موجب تقویت شبکه ارتباطی بین فعالان این عرصه در سطح کشور خواهد شد.
همچنین نقشه موکبهای نوجوانی و کاروانهای نوجوانی از بخشهای ویژه این صفحه میباشد.
علاقهمندان میتوانند با مراجعه به آدرس (arbaeen.nojavan.org) از بخشهای مختلف این پایگاه بازدید کرده و مشارکت فعال داشته باشند.
نشانی تارنمای اینترنتی «اربعین نوجوانی»:
