به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «رحمت رحمت‌زاده» امروز سه‌شنبه، 24 تیر 1404 در گفت‌وگویی اظهار کرد: در راستای ارج نهادن به شور و شعور حسینی مردم ولایتمدار استان گیلان و با هدف ارتقاء کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی در ایام اربعین، برای نخستین بار پس از افتتاح راه‌آهن شمال۲، قطار فوق‌العاده اربعین حسینی در مسیر رشت–کرمانشاه راه‌اندازی شده است.

مدیرکل راه‌آهن شمال۲ افزود: این قطار ساعت ۱۴:۰۵ روز ۱۵ مردادماه از ایستگاه رشت حرکت خواهد کرد و زائران را به شکل مستقیم به کرمانشاه، یکی از مسیرهای اصلی عبور به مرزهای زیارتی، منتقل می‌کند. زمان بازگشت این قطار نیز برای ساعت ۱۹:۰۰ روز ۲۱ مردادماه از کرمانشاه تنظیم شده است.

وی تصریح کرد: قطار مذکور شامل ۸ سالن دو طبقه از نوع اتوبوسی صبا است و ظرفیت جابه‌جایی ۸۶۴ نفر را فراهم می‌کند. بهای بلیت این مسیر برای هر نفر ۶۹۰ هزار تومان پیش‌بینی گردیده است.

رحمت‌زاده خاطرنشان کرد: پیش‌فروش بلیت این قطار از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۰:۳۰ صبح روز سه‌شنبه ۲۴ تیرماه از طریق سکوهای مجاز اینترنتی فروش بلیت آغاز شده و از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ نیز به‌صورت حضوری در مراکز مجاز فروش ادامه خواهد داشت. همچنین از ساعت ۱۴ همان روز، فرآیند پیش‌فروش به‌صورت همزمان در هر دو شیوه اینترنتی و حضوری ادامه خواهد یافت.

به گفته مدیرکل راه‌آهن شمال۲، این اقدام در پاسخ به مطالبه زائران استان گیلان و با همکاری بخش‌های مختلف راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته تا سفری ایمن، سریع و مستقیم برای مشتاقان زیارت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین فراهم شود.

