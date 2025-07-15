به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری اربعین همه محورهای مسیر رفت برای ۲۶ مرداد و مسیر برگشت تا ۲۷ مرداد، از ساعت هفت و ۳۰ دقیقه صبح امروز (سه‌شنبه، ۲۴ تیرماه) آغاز شد.

این مرحله از پیش‌فروش همه محورها از طریق سکوهای اینترنتی www.raja.ir و سایر سکوهای اینترنتی مجاز به فروش می‌رسد.

پیش‌فروش بلیت‌ها از ساعت هفت و ۳۰ دقیقه تا ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح به صورت اینترنتی و از ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه تا ۱۳ و ۳۰ دقیقه همان روز از طریق مراکز فروش حضوری مجاز انجام می‌شود.

از ساعت ۱۴ امروز نیز پیش‌فروش به صورت همزمان در همه روش‌های حضوری و غیرحضوری ادامه خواهد داشت.

مطابق اعلام شرکت راه‌آهن، ظرفیت صندلی ایجاد شده قطارهای اربعین ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش یافته و شامل قطارهای عادی و برنامه‌ریزی‌شده برای ایام اربعین است.

