به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مادران ساکن روستاهای مرزی جنوب لبنان که در جریان تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی منازل‌شان ویران شده است، از «دیوآتو ابنیارا» رئیس هیأت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفل)، خواستار تلاش‌های جدی و واقعی برای بازگشت به خانه‌هایشان شدند.

این مادران در جریان توزیع کمک‌های یونیفل میان روستاها و جمعیت‌های مختلف در جنوب لبنان، تأکید کردند که رویای زن جنوبی بازگشت به خانه و زمین خود است، پس از آنکه به‌دلیل تجاوز اسرائیل ناگزیر از ترک آن‌ها شده‌اند.

آن‌ها همچنین اظهار داشتند: امروز بیش از هر چیز نیازمند دور شدن دشمن از مرزهای‌مان هستیم تا بتوانیم در امنیت و آرامش زندگی کنیم و به سرزمین‌مان بازگردیم.

مادران خطاب به رئیس هیأت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفل) گفتند: شما که نیروی حافظ صلح هستید، باید برای تأمین بازگشت ما به زمین‌مان تلاش کنید.

از سوی دیگر، دیوآتو ابنیارا گفت: من قدردان حضور و رنج شما هستم. آنچه مهم است این است که با هم همکاری کنیم و داشته‌های‌مان را با یکدیگر به اشتراک بگذاریم. ما به ارائه کمک‌ها ادامه خواهیم داد.

وی افزود: ما باید امروز، هر روز و همیشه به آینده ایمان داشته باشیم. ممکن است رؤیا همچنان رؤیا باقی بماند، اما ما می‌خواهیم این رؤیا را به واقعیتی ممکن تبدیل کنیم.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸