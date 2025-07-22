حمله پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان یک شهید بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه تجاوزات مکرر اسرائیل به جنوب لبنان، یک شهروند لبنانی امروز سه‌شنبه در حمله پهپادی ارتش این رژیم به شهرک الخیام از توابع منطقه مرجعیون به شهادت رسید. هم‌زمان، یگان‌هایی از ارتش اسرائیل با ورود مخفیانه به حومه شهرک عیترون در استان نبطیه، اقدام به عملیات تسطیح زمین منطقه کردند؛ اقدامی که نقض جدیدی از توافق آتش‌بس به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان و به نقل از وزارت بهداشت این کشور، یک پهپاد اسرائیلی ارتفاعات مشرف به شهرک الخیام را هدف قرار داد که به شهادت یک لبنانی انجامید.

ساعاتی بعد، منابع محلی اعلام کردند پهپاد اسرائیلی خودرویی را در اطراف بیمارستان دولتی تبنین در منطقه نبطیه هدف قرار داده، اما گزارشی از تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده است.

تجاوز زمینی و عملیات مهندسی در مرز لبنان

بر پایه گزارش‌ها، بامداد سه‌شنبه، یک یگان نظامی اسرائیلی با همراهی سه خودروی نظامی از جمله یک بولدوزر، از پایگاه تازه‌تأسیس ارتش این رژیم در "جبل الباط" به اطراف شهرک عیترون نفوذ کرده و عملیات تسطیح زمین در مسیرهای منتهی به این منطقه را آغاز کردند.

این یگان پس از حدود یک ساعت و نیم تا تقاطع "العریض" عقب‌نشینی کرد، اما بولدوزر همچنان به عملیات تسطیح ادامه داد.

به گفته منابع محلی، در پی حضور یک گشت از نیروهای یونیفل (نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در جنوب لبنان) در محل، خودروهای اسرائیلی چراغ‌های خود را خاموش کرده و فعالیتشان را متوقف کردند.

در تحولی دیگر، ارتش اسرائیل انفجاری مهندسی‌شده را در اطراف شهرک "عیتا الشعب" در جنوب لبنان انجام داد که ماهیت آن همچنان نامشخص است.

تجاوزگری مستمر؛ آمار تلفات از زمان آغاز جنگ

اسرائیل در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۳ حملاتی را علیه لبنان آغاز کرد که سرانجام در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴ به یک جنگ تمام‌عیار تبدیل شد. در جریان این جنگ، بیش از ۴ هزار نفر شهید و حدود ۱۷ هزار نفر زخمی شده‌اند.

اگرچه توافق آتش‌بس میان حزب‌الله و رژیم صهیونیستی از ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ اجرایی شده، اما اسرائیل تاکنون بیش از ۳ هزار بار این توافق را نقض کرده است. بنا بر آمار رسمی، این نقض‌ها به شهادت دست‌کم ۲۵۷ نفر و زخمی شدن بیش از ۵۶۰ نفر انجامیده است.

در حالی که بخشی از نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان عقب‌نشینی کرده‌اند، ارتش این رژیم همچنان پنج تپه راهبردی و چند منطقه دیگر را که در جنگ اخیر به تصرف درآورده، در اشغال خود دارد. برخی مناطق نیز از دهه‌ها پیش در اشغال تل‌آویو باقی مانده‌اند.

