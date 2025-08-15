اربعین، الگویی برای دیپلماسی مردمی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس شورای هیئات مذهبی فارس با بیان اینکه امسال اربعین در شرایطی برگزار شد که منطقه غرب آسیا درگیر یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود است، اظهار کرد: تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی به غزه و شهادت هزاران زن و کودک فلسطینی، بار دیگر وجدان امت اسلامی را بیدار کرده است. شباهت این فاجعه با واقعه کربلا، معنای عمیق‌تری به راهپیمایی امسال داده و باعث شده پیام «هل من ناصر» امام حسین(ع) بیش از همیشه در فضای جهان اسلام طنین‌انداز شود.

رضا محمدیان در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا در شیراز با اشاره به هم‌زمانی این جنایات با موج بیداری اسلامی گفت: همان‌طور که در کربلا خون بر شمشیر پیروز شد، امروز نیز مقاومت مردم غزه و لبنان نشان می‌دهد که اراده ملت‌ها در برابر ماشین جنگی رژیم‌های متجاوز، شکست‌ناپذیر است. این هم‌صدایی معنوی، از کربلا تا فلسطین، در اربعین امسال بیش از هر زمان دیگری مشهود خواهد بود.

اربعین، نماد وحدت جهان اسلام

وی با تأکید بر اینکه راهپیمایی اربعین ظرفیتی بی‌نظیر برای بازآفرینی گفتمان وحدت در جهان اسلام است، افزود: این حرکت عظیم که از دل مردم و با کمترین وابستگی به دولت‌ها شکل می‌گیرد، با عبور از مرزهای مذهبی، قومی و زبانی، به فرصتی برای نزدیکی دل‌های مسلمانان تبدیل شده است. در شرایطی که برخی دولت‌های اسلامی در برابر جنایات آشکار علیه ملت فلسطین سکوت کرده‌اند، حضور میلیون‌ها زائر از کشورهای مختلف می‌تواند تصویر واقعی همبستگی امت اسلامی را به نمایش بگذارد.

رئیس شورای هیئات مذهبی فارس نقش جمهوری اسلامی ایران را در حمایت از محور مقاومت برجسته دانست و گفت: مسیر راهپیمایی اربعین، به نوعی نمایش اقتدار نرم ایران و اعلام وفاداری ملت ایران به آرمان‌های آزادی‌خواهانه است. این حضور گسترده، پیام روشنی به دشمنان می‌فرستد که ملت ایران نه تنها در میدان سیاست، بلکه در میدان ایمان و ارادت نیز از مظلومان حمایت می‌کند.

اربعین، الگویی برای دیپلماسی مردمی

محمدیان راهپیمایی اربعین را نمونه‌ای روشن از «دیپلماسی مردمی» دانست و تصریح کرد: در شرایطی که رسانه‌های جریان اصلی غربی تلاش می‌کنند با روایت‌های یک‌جانبه، مقاومت را به خشونت متهم کنند، میلیون‌ها زائر با روایت‌های شخصی، تصاویر و ویدئوهای خود، روایت دیگری از حقیقت را به جهان مخابره می‌کنند. این جریان خودجوش رسانه‌ای، سرمایه‌ای عظیم برای مقابله با جنگ روایت‌هاست.

وی حضور زائرانی از کشورهای مختلف را فرصتی برای ایجاد شبکه‌های ارتباطی بین ملت‌های مسلمان دانست و گفت: بسیاری از دوستی‌ها، همکاری‌ها و تبادلات فرهنگی که در مسیر اربعین آغاز می‌شود، بعدها در قالب همکاری‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی ادامه می‌یابد. این ارتباطات، پایه‌های یک جبهه مردمی ضدسلطه را در سطح منطقه مستحکم می‌کند.

محمدیان با اشاره به پیام‌های فرامذهبی و انسانی اربعین گفت: این رویداد تنها متعلق به شیعیان نیست، بلکه پیامی جهانی برای همه آزادی‌خواهان دارد. حضور پیروان سایر مذاهب اسلامی و حتی غیرمسلمانان در این مسیر، نشان‌دهنده قدرت پیام عدالت‌خواهی امام حسین(ع) است که می‌تواند دل‌های آزادگان جهان را به هم پیوند دهد.

تقابل با پروژه اسلام‌هراسی

عضو شورای شهر شیراز با بیان اینکه اربعین پاسخی عملی به پروژه اسلام‌هراسی غرب است، افزود: وقتی جهانیان تصاویر میلیون‌ها انسان را می‌بینند که با آرامش، نظم و همدلی در مسیری طولانی قدم برمی‌دارند و یکدیگر را خدمت‌رسانی می‌کنند، تصویر واقعی اسلام را مشاهده می‌کنند؛ تصویری که رسانه‌های مغرض تلاش در پنهان کردن آن دارند.

رئیس شورای هیئات مذهبی فارس در پایان با اشاره به ظرفیت رسانه‌ای مراسم اربعین گفت: هر زائر مراسم زیارت اربعین یک رسانه است. باید از همه ابزارهای نوین ارتباطی، به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی، برای تبیین پیام عاشورا، مظلومیت ملت فلسطین و مقاومت در برابر ظلم استفاده کرد تا اربعین به زبان مشترک همه آزادگان جهان تبدیل شود.

............................

پایان پیام/