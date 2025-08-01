هشدار کمیته امنیتی عراق به رانندگان در مسیر کربلا/ برای حفظ جان زائران از سرعت غیرمجاز پرهیز کنید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیته امنیتی عالی زیارت‌های میلیونی در عراق امروز جمعه با صدور بیانیه‌ای، رانندگان وسایل نقلیه در مسیرهای منتهی به شهر کربلا را به رعایت دقیق مقررات راهنمایی و رانندگی و پرهیز از سرعت غیرمجاز فراخواند.

به گفته سرتیپ «مقداد میری» سخنگوی این کمیته با آغاز رسمی زیارت اربعین امام حسین(ع) و ورود انبوه زائران از داخل و خارج کشور، حجم تردد در جاده‌های اصلی و بین‌المللی عراق به شدت افزایش یافته است. از این رو، رانندگان به‌ویژه در مسیرهای منتهی به کربلا باید نهایت احتیاط را در رانندگی رعایت کنند تا از بروز سوانح جلوگیری شود.

این کمیته همچنین با اشاره به گرمای شدید هوا، از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از سلامت فنی خودرو خود مطمئن شوند. بررسی وضعیت ترمز، تایرها و وجود کپسول آتش‌نشانی فعال در خودروها از دیگر موارد ضروری اعلام‌شده است.

در کمیته امنیتی عالی زیارت‌های میلیونی در عراق تاکید کرد نیروهای پلیس راهور در سراسر عراق، به‌ویژه در بزرگراه‌ها و مسیرهای پرتردد، اقدام به نصب دستگاه‌های کنترل سرعت کرده‌اند و با متخلفان به‌شدت برخورد قانونی خواهد شد.

علاوه بر این، کمیته امنیتی از رانندگانی که احساس خستگی یا خواب‌آلودگی دارند خواست از رانندگی خودداری کنند و در خودروهای سنگین مانند اتوبوس‌ها و کامیون‌ها، حتماً از راننده جایگزین استفاده شود تا سلامت عمومی زائران به خطر نیفتد.

در پایان این بیانیه آمده است که نیروهای ترافیکی و امنیتی عراق با تلاش شبانه‌روزی در پی تأمین امنیت و روان‌سازی ترافیک هستند، و مشارکت رانندگان در اجرای توصیه‌ها، نقش مهمی در جلوگیری از حوادث و حفظ جان زائران خواهد داشت.

