صدور حکم اعدام برای پسر علی عبدالله صالح

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه نظامی یمن با صدور حکمی «احمد علی عبدالله صالح» فرزند رئیس ‌جمهور پیشین یمن «علی عبدالله صالح» را به اتهام خیانت، همکاری اطلاعاتی با دشمن، و فساد گسترده مجرم شناخت و به مجازات اعدام محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی سبأ، این حکم شامل مصادره تمامی اموال منقول و غیرمنقول احمد علی و همچنین استرداد وجوه اختلاس‌شده در چارچوب جرایم اقتصادی نیز می‌شود

دادگاه همچنین مجازات‌های تکمیلی مرتبط با سوءاستفاده از جایگاه عمومی را نیز در نظر گرفته است.

دفتر احمد علی عبدالله صالح هیچ واکنشی به حکم صادرشده نشان نداده است.

احمد علی، که سال‌ها فرماندهی نیروهای گارد ریاست‌جمهوری رژیم پیشین را برعهده داشت، پس از سرنگونی پدرش در پی انقلاب مردمی سال ۲۰۱۱، از صحنه قدرت کنار گذاشته شد؛ اما در سال‌های گذشته، از سوی دشمنان ملت یمن بارها به‌عنوان چهره‌ای جایگزین مطرح شده بود.

