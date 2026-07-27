به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد محقق روز دوشنبه، ۵ مرداد، در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد که با آقای سید جواد شهرستانی دیدار و درباره وضعیت زائران اربعین حسینی و روحانیون و طلاب افغان مشغول تحصیل در حوزه علمیه نجف اشرف گفت‌وگو کرده است.

محقق جزئیاتی درباره درخواست‌های مطرح‌شده، مشکلات طلاب افغان یا نتایج این دیدار منتشر نکرده است.

این دیدار در آستانه مراسم اربعین حسینی انجام می‌شود؛ زمانی که شمار زیادی از شهروندان افغانستان از داخل کشور و نیز مهاجران مقیم ایران برای سفر به عراق برنامه‌ریزی می‌کنند. زائران افغان در سال‌های گذشته با مشکلاتی مانند تأخیر در صدور روادید عراق و ایران، محدودیت‌های ترانزیتی، هزینه‌های بالای سفر و تغییر مقررات ورود به عراق روبه‌رو بوده‌اند.

در ماه‌های اخیر نیز محدودیت‌هایی برای سفر برخی اتباع افغانستان از ایران به فرودگاه‌های نجف و بغداد اعمال شده است. براساس مقررات اعلام‌شده، پذیرش مسافران افغان در برخی پروازها به تأیید قبلی اداره مهاجرت عراق نیاز دارد و محدودیت‌ها به‌ویژه مردان جوان و مجرد را در بر می‌گیرد؛ هرچند خانواده‌ها، کودکان و افراد بالای ۵۰ سال از بخشی از این محدودیت‌ها مستثنا شده‌اند.

دولت عراق هم‌زمان اعلام کرده است که ورود اتباع خارجی از طریق سامانه روادید الکترونیکی و پس از بررسی‌های امنیتی انجام می‌شود. مقام‌های عراقی در آستانه اربعین از آمادگی برای تسهیل ورود زائران خارجی سخن گفته‌اند، اما اجرای مقررات مهاجرتی و امنیتی همچنان می‌تواند روند سفر زائران افغان را پیچیده کند.

وضعیت روحانیون و طلاب افغان در نجف نیز بخش دیگری از گفت‌وگوی محقق و شهرستانی بوده است. حوزه علمیه نجف از مراکز مهم تحصیل طلاب شیعه افغانستان به شمار می‌رود و شماری از روحانیون افغان برای ادامه آموزش‌های حوزوی در این شهر اقامت دارند.

دیدار اخیر می‌تواند زمینه‌ای برای انتقال مستقیم مشکلات زائران و طلاب افغان به دفتر نماینده آیت‌الله سیستانی باشد؛ با این حال، تاکنون جزئیاتی درباره اقدامات بعدی یا توافق احتمالی دو طرف منتشر نشده است.

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