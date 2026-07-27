به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ زینالعابدین عابد، استاندار طالبان در نورستان، در گفتوگو با رادیو دری اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران نخستین کشور کمکرسان به آسیبدیدگان سیلابهای اخیر این استان بوده است.
او با قدردانی از دولت و ملت ایران گفت مقامهای ایرانی با وجود درگیریها و فشارهای اخیر، مردم افغانستان را فراموش نکردند و در نخستین ساعات پس از وقوع حادثه برای ارسال کمکهای اضطراری اقدام کردند. این اظهارات در حالی مطرح شده که مقامهای سفارت ایران در کابل نیز پیشتر از ارسال کمکهای فوری به سیلابزدگان نورستان خبر داده بودند.
گزارشها نشان میدهد کاروان کمکهای بشردوستانه و مردمی ایران پس از وقوع سیلاب وارد شهر پارون، مرکز نورستان، شده است. این محموله عمدتاً شامل آرد، روغن و دیگر اقلام ضروری برای توزیع میان خانوادههای آسیبدیده بوده است.
سیلابهای ناگهانی ۳۱ تیرماه در شرق افغانستان، نورستان را بیش از سایر مناطق تحت تأثیر قرار داد. براساس ارزیابی اولیه یونیسف، دستکم ۲۳ نفر جان باخته و ۱۲۵ نفر زخمی شدهاند و شماری نیز همچنان ناپدید هستند. این حادثه ۹۲ خانه را تخریب یا آسیبزده کرده و به یک مرکز درمانی، بازارها، پلها، جادهها، زمینهای کشاورزی و شبکههای آبرسانی خسارت وارد کرده است.
کوهستانیبودن نورستان، تخریب راهها و مسدودشدن مسیرهای ارتباطی، امدادرسانی به برخی مناطق را دشوار کرده است. سازمان بینالمللی مهاجرت اعلام کرده که شماری از خانوادهها در مدت کوتاهی خانهها، مغازهها و منابع درآمدی خود را از دست دادهاند و به مواد غذایی، سرپناه، آب آشامیدنی سالم و دیگر کمکهای ضروری نیاز دارند.
در کنار کمکهای خارجی، وزارت بهداشت طالبان نیز آمبولانسها، کارکنان درمانی و تجهیزات پزشکی را به نورستان اعزام کرده و با همکاری جمعیت هلالاحمر افغانستان یک مرکز درمانی موقت برای رسیدگی به زخمیان ایجاد کرده است.
مقامهای محلی نورستان با اشاره به گستردگی خسارات، از کشورهای منطقه و نهادهای بینالمللی خواستهاند کمکرسانی به خانوادههای آسیبدیده را ادامه دهند؛ زیرا عملیات جستوجو، ارزیابی خسارات و تأمین نیازهای فوری مردم همچنان ادامه دارد.
....................
پایان پیام/
نظر شما