وعده تازه طالبان / بازگشایی مدارس دخترانه منوط به صدور «مجوز شرعی»

ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز گذشته در سخنانی گفت که تلاشها برای تهیه «مجوز دقیق شرعی» جهت بازگشایی مدارس و دانشگاههای دخترانه در جریان است.
او تأکید کرد که عفت، حجاب و نحوه رفتوآمد دختران از موضوعات اصلی مورد بحث در میان علمای دینی است و تا زمانی که آنان قانع نشوند، تصمیم نهایی گرفته نخواهد شد.
مجاهد در بخش دیگری از سخنانش به تغییر در ساختار حکومتی طالبان اشاره کرد و گفت که عنوان «سرپرست» از کابینه حذف خواهد شد.
به گفته او، این اقدام برای بهبود کارآمدی و افزایش خدماترسانی حکومت انجام شده و طالبان از این پس با «مسئولیت کامل» در خدمت مردم خواهند بود.
سخنگوی طالبان در زمینه بهرسمیتشناسی این گروه از سوی جامعه جهانی نیز اظهار داشت که مشکل کنونی ناشی از سیاستهای جنگی قدرتهای خارجی علیه افغانستان است.
او همچنین مدعی شد که درهای حکومت طالبان برای افراد متعهد و واجد شرایط، حتی کسانی که سابقه عضویت در این گروه را ندارند، باز است.
با این حال، ناظران میگویند وعدههای مکرر طالبان برای بازگشایی مدارس دخترانه در چهار سال گذشته تاکنون عملی نشده است.
میلیونها دختر افغانستانی همچنان از حق اولیه آموزش محروماند و وعده «مجوز شرعی» بیش از آنکه راهحل واقعی باشد، به تعویقی دیگر برای ادامه محرومیت زنان از تحصیل شباهت دارد.
