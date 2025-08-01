به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه تمهیدات امنیتی ویژه برای ایام زیارت اربعین، یک منبع مطلع در بغداد اعلام کرد که محمد شیاع السودانی نخستوزیر عراق، دستور ممنوعیت کامل ورود اتباع سوری به خاک عراق را صادر کرده است.
به گفته این منبع که با پایگاه خبری «بغداد الیوم» گفتگو کرده، این تصمیم حتی دارندگان ویزای قانونی ماهانه یا سالانه را نیز شامل میشود و هیچ استثنایی در اجرای آن وجود ندارد.
وی افزود: این اقدام در راستای کنترل دقیقتر مرزها و افزایش ضریب امنیتی در طول ایام اربعین حسینی اتخاذ شده و به تمام دستگاههای ذیربط در مرزها و گذرگاهها ابلاغ گردیده است.
دولت عراق همهساله برای مدیریت جمعیت میلیونی زائران اربعین، برنامههای سختگیرانهتری اتخاذ میکند. اما این نخستینبار است که چنین ممنوعیتی به صورت کامل و بدون استثناء علیه یکی از کشورهای همسایه، خصوصاً سوریه، اعمال میشود.
