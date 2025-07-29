به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار مجید پورجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، در مراسم رونمایی از آثار فرهنگی، هنری و علمی اربعین که صبح امروز (سه‌شنبه) در سازمان حج و زیارت برگزار شد، با اشاره به اهمیت جایگاه فرهنگی راهپیمایی اربعین حسینی، گفت: موضوع راهپیمایی و حرکت بزرگ اربعین، اصالتاً یک موضوع فرهنگی است. ما به عنوان نهادهای مختلف صرفاً برای پشتیبانی از این حرکت بزرگ فرهنگی در جایگاه و شأن خود کمک می‌کنیم تا مراسم به خوبی و در سطح مطلوب برگزار شود.

وی افزود:علیرغم تأخیرهای ناشی از جنگ تحمیلی اخیر رژیم صهیونیستی که حدود ۲۰ روز ما را از آمادگی عقب انداخت، خوشبختانه ظرف روزهای اخیر این عقب‌افتادگی جبران شده است. بنده طی سفری که دو سه روز پیش به کشور عراق داشتم، جلسات و دیدارهای خوبی برگزار شد و شاهد آمادگی بسیار بالای مسئولان و مردم عراق نسبت به سال‌های گذشته بودم.

سردار پورجمشیدیان با اشاره به استقبال و همراهی کامل دولت عراق با برنامه‌های اربعین گفت:در ذهن و دل مردم عراق، نام اربعین به‌گونه‌ای است که فرو می‌ریزند. هر آنچه درخواست داشتیم، مسئولان عراقی نه‌تنها مخالفت نکردند، بلکه با روی باز و تمام‌قد همراهی کردند.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با تأکید بر جهانی بودن این رویداد، خاطرنشان کرد: ما بخشی از موضوع اربعین هستیم، اما محور این حرکت بزرگ کشور و مردم عراق‌ هستند. اینکه برخی از ما تصور می‌کنیم همه‌کاره اربعین هستیم، این اشتباه است و باید از ذهنمان خارج کنیم. چاپ پوستر، انتخاب شعار، ارسال دستورالعمل و فعالیت‌های فرهنگی باید حتماً با هماهنگی کامل با برادران عراقی و عتبات صورت گیرد.

وی ادامه داد: در جلساتی که داشتیم تأکید کردم که شعار اربعین نیز باید به‌صورت هماهنگ با مسئولان جبهه مقاومت و دولت عراق انتخاب و منتشر شود. انجام اقدامات یک‌جانبه در حوزه فرهنگی، نه‌تنها درست نیست بلکه ممکن است تبعات سیاسی و اجتماعی نیز در پی داشته باشد.

سردار پورجمشیدیان با اشاره به شرایط سخت آب‌وهوایی سال جاری بیان کرد: امسال یکی از گرم‌ترین سال‌های اخیر را تجربه می‌کنیم. با وجود گرمای شدید، امیدوارم با همت بلند ملت ایران و عراق، بهترین اربعین را شاهد باشیم.

وی همچنین درباره موکب‌های ثبت‌نام‌شده ایرانی گفت: بیش از ۳۰۰۰ موکب ایرانی شناسنامه‌دار و ثبت‌شده‌اند و آماده خدمت‌رسانی هستند. طبق تأکید مقام معظم رهبری، در ایران برنامه‌ریزی با ماست اما در عراق محوریت و مسئولیت با طرف عراقی است. اگر کمکی از ما خواستند، حتماً اقدام می‌کنیم.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور افزود: بیش از ۱۰ هزار موکب در عراق آمادگی کامل دارند تا به زائران خدمت کنند. نکته مهم این است که مواکب صرفاً در ایام اربعین فعال نیستند؛ بلکه در حوادث مختلف مثل زلزله، سیل، انتقال زائران زمینی یا حتی مناسبت‌های دیگر مانند دهه آخر ماه صفر نیز وارد میدان می‌شوند و خدمات گسترده‌ای ارائه می‌کنند.

سردار پورجمشیدیان در پایان با تقدیر از مسئولان، مردم و دست‌اندرکاران عراقی گفت: در برابر این تلاش بزرگ، شایسته است از مسئولان عتبات عالیات و مردم سخاوتمند کشور برادر عراق تشکر ویژه داشته باشیم. اربعین یک سرمایه مشترک و جهانی است که باید با درایت، احترام متقابل و هماهنگی کامل برگزار شود.



