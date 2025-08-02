به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید یاسین موسوی، امام جمعه بغداد و از اساتید برجسته حوزه علمیه نجف اشرف، تأکید کرد که عراق همچنان تحت سلطه تصمیمات ایالات متحده آمریکا قرار دارد، با وجود گذشت بیش از بیست سال از سرنگونی رژیم سابق. وی در ادامه خاطرنشان کرد که ایالات متحده همچنان کنترل بخش‌های اساسی تصمیم‌گیری سیاسی و نظامی کشور را در دست دارد.

ایشان در خطبه‌های نماز جمعه با بیان این‌که بحث‌های مکرر پیرامون «سلطه ایران» در عراق تنها بهانه‌ای برای منحرف کردن افکار عمومی از سلطه واقعی آمریکا است، اظهار داشت: «حتی رئیس‌جمهور وقت آمریکا، دونالد ترامپ، اذعان داشت که ایران هیچ‌گونه نفوذ واقعی در عراق ندارد؛ نه در سیاست، نه در اقتصاد و نه در امنیت. من از ایران دفاع نمی‌کنم، بلکه آمریکا را مسئول وابستگی و نابسامانی نهادهای کشور می‌دانم».

آیت‌الله موسوی افزود: عراق تاکنون نتوانسته است نهادهای واقعی دولتی تأسیس کند و وزارتخانه‌ها همچنان با ذهنیت فردی اداره می‌شوند؛ به‌طوری‌که هر وزیر جدید، به‌طور کامل کادر اداری را تغییر می‌دهد، بدون آن‌که هیچ‌گونه انباشت سازمانی در ساختار اداری وجود داشته باشد. وی گفت: «ما به وزارتخانه‌هایی نیاز داریم که بر اساس قانون و سلسله‌مراتب اداری بنا شوند، همانند آنچه در ایران شاهد هستیم؛ جایی که دولت متوقف بر وجود شخص خاصی نیست.»

وی با انتقاد شدید از نبود استقلال در تصمیم‌گیری امنیتی در کشور، تأکید کرد: نیروهای امنیتی عراق عملاً تحت مدیریت فرماندهی آمریکا اداره می‌شوند. او افزود: «نیروهای مشترک در کشور زیر نظر مستقیم آمریکا فعالیت می‌کنند و فرمانده اتاق عملیات مشترک، یک آمریکایی است. هیچ هواپیمای عراقی نمی‌تواند بدون اجازه ائتلاف بین‌المللی، پرواز یا فرود انجام دهد؛ پس کجاست حاکمیت ما؟»

آیت‌الله موسوی با ابراز تأسف عمیق از وضعیت ارتش عراق، گفت: عراق امروز فاقد ارتشی است که توانایی دفاع از خاک خود را داشته باشد، چرا که سیاست‌های آمریکایی پس از سال ۲۰۰۳ به انحلال و تضعیف نهادهای امنیتی کشور منجر شد. وی پرسید: «آیا آموزش‌های نظامی واقعی برگزار کرده‌ایم؟ آیا مانورهای نظامی مؤثر انجام داده‌ایم؟ ما کشوری بدون ابزارهای دفاعی مؤثر هستیم.»

وی همچنین به مشکلات زیرساختی و برنامه‌ریزی شهری اشاره کرد و گفت: عراق فاقد وزارت برنامه‌ریزی کارآمدی است که بتواند چشم‌انداز تمدنی برای ساخت شهرهای نوین ارائه دهد. ایشان افزود: «پروژه‌ها بدون مطالعه آغاز می‌شوند، میلیاردها دینار برای آن‌ها صرف می‌گردد، سپس رها می‌شوند. مردم هیچ بهبودی واقعی در خدماتی چون برق، آب و راه‌ها مشاهده نمی‌کنند، بلکه راه‌حل‌هایی که ارائه می‌شوند، موقتی بوده و پاسخ‌گوی نیازهای واقعی نیستند.»

در ادامه خطبه، آیت‌الله موسوی به مسئله فلسطین نیز پرداخت و نسبت به خطرات تصویب طرح الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی در کنست اسرائیل هشدار داد. وی تصریح کرد که این تصمیم تنها از سوی نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو اتخاذ نشده، بلکه بیانگر اجماع کامل یهودیان حاضر در کنست است. او افزود: «پروژه دولت یهودی بزرگ، طرح جدیدی نیست، بلکه به پیش از صدور وعده بالفور بازمی‌گردد و بخشی از برنامه‌ای است که برای بیش از یک قرن در راستای بلعیدن سرزمین‌های عربی است».

وی خاطرنشان کرد: ایالات متحده آمریکا، به‌ویژه در دوران ترامپ، تلاش کرد اسرائیل را در تحقق این پروژه یاری کند، از طریق حمایت‌های مستقیم و گسترده؛ اما این تلاش‌ها به دلیل پایداری و استقامت مقاومت در لبنان، فلسطین و عراق شکست خورد.

آیت‌الله موسوی تأکید کرد که نیروهای مقاومت همچنان در اوج قدرت خود قرار دارند و شیعیان منطقه، سد نهایی در برابر پروژه آمریکایی–صهیونیستی هستند. وی گفت: «شهیدان عراق، لبنان و ایران همچنان در وجدان امت حضور دارند و از عالم دیگر، امت را هدایت و رهبری می‌کنند. سید حسن نصرالله، شهید ابومهدی المهندس و تمامی فرماندهان فداکار، نمادهای شکست‌ناپذیر مقاومت هستند.»

در پایان خطبه، آیت‌الله موسوی پیامی خطاب به ملت عراق بیان کرد و از آنان خواست تا از منطق انتخاب افراد بر اساس وعده‌ها و احساسات عبور کرده و به‌دنبال برنامه‌ها و طرح‌هایی باشند که بتوانند کشور را به پیش ببرند. وی گفت: «کافی نیست که فردی را فقط به خاطر دوست داشتن یا وعده‌اش انتخاب کنیم؛ ما نیازمند یک پروژه‌ی فراگیر پیشرفت هستیم که توسط امت هدایت شود، نه افراد.»

ایشان در پایان تأکید کرد: آینده عراق تنها با رهایی از وابستگی، ساخت نهادهای قدرتمند با تصمیم‌گیری مستقل، برنامه‌ریزی راهبردی روشن و بازیابی حاکمیت سیاسی، امنیتی و ارتقای وضعیت اقتصادی، اجتماعی و خدماتی محقق خواهد شد.

