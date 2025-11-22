به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله سید یاسین موسوی، امام جمعه بغداد و از اساتید برجسته حوزه نجف اشرف، در خطبههای نماز جمعه این هفته، تحلیلی جامع از وضعیت سیاسی عراق و تحولات منطقه ارائه کرد. او در سخنان خود به نتایج انتخابات پارلمانی، طرحهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در خاورمیانه و آخرین تحولات لبنان پس از شهادت سید حسن نصرالله پرداخت.
در بخش نخست خطبهها، آیتالله موسوی تأکید کرد که نتایج انتخابات اخیر پیامی روشن از آگاهی و هوشیاری ملت عراق است. وی گفت جریانهایی که خود را «مدنی» معرفی میکنند و با حمایت آمریکا فعالیت دارند، با وجود نزدیک به ۴۰۰ نامزد، تنها یک کرسی به دست آوردند. به گفته او، این جریان در تلاش بود با شعار آزادی، هویت دینی مجلس را تغییر دهد و ارزشهای اجتماعی را تضعیف کند، اما بصیرت عمومی مردم این پروژه را خنثی کرد و بار دیگر بر هویت مستقل عراق مهر تأیید زد.
امام جمعه بغداد در ادامه اعلام کرد که تعداد نمایندگان شیعه در پارلمان جدید به ۱۹۷ نفر رسیده و برای نخستین بار امکان انتخاب هر سه رکن اصلی حکومت از درون «خانه شیعی» فراهم شده است. با این حال، وی تأکید کرد که فشارهای آمریکا همچنان مانع شکلگیری یک دموکراسی واقعی مبتنی بر رأی اکثریت است.
آیتالله موسوی همچنین از نیروهای سیاسی خواست برای انتخاب نخستوزیر آینده معیارهای روشنی در نظر بگیرند؛ نخستوزیری متدین، کارآمد، مقاوم در برابر وسوسه قدرت و پول، و دارای برنامهای اصلاحی و قابل اجرا برای اداره کشور.
در بخش منطقهای خطبهها، امام جمعه بغداد تحولات غزه و لبنان را بخشی از طرح آمریکا – اسرائیل برای بازطراحی خاورمیانه دانست؛ طرحی که به گفته او با هدف تثبیت نقش رژیم صهیونیستی بهعنوان محور امنیتی و سیاسی منطقه دنبال میشود. وی ابتکار مطرحشده در شورای امنیت با نام «صلح برای غزه» را چارچوبی جدید برای بازتوزیع نفوذ و ترسیم مرزهای سیاسی منطقه توصیف کرد و افزود که تلاشهایی نیز برای کشاندن عراق به این محور صورت گرفته است.
او همچنین از حضور محرمانه نخستوزیر پایانیافته عراق در نشست شرمالشیخ سخن گفت و تأکید کرد این اقدام با هدف زمینهسازی برای روند عادیسازی و تمدید دوره او انجام شد، اما مخالفت و هوشیاری افکار عمومی آن را ناکام گذاشت.
در بخش مربوط به لبنان، آیتالله موسوی تصریح کرد که شهادت سید حسن نصرالله و فرماندهان مقاومت، برخلاف تبلیغات دشمن، نهتنها موجب تضعیف مقاومت نشده بلکه انسجام و توان آن را آشکارتر کرده است. او گفت رژیم صهیونیستی طی هفتههای اخیر با ترور و حملات هوایی تلاش کرده معادلات جدیدی را بر لبنان تحمیل کند، اما هیچ دستاورد سیاسی یا نظامی نداشته است.
وی افزود که ادعای فروپاشی مقاومت «بیاساس و فاقد پشتوانه» است و یادآور شد که برخی اظهارنظرها در داخل لبنان که در همین راستا مطرح شد نیز خیلی زود پس گرفته شد.
آیتالله موسوی در پایان تأکید کرد که روزهای پیشِرو نشانههای شکست قمار اسرائیل را آشکار خواهد کرد و گفت: «پاسخ در راه است… و فردا بسیار نزدیکتر از آن است که تصور میشود.»
