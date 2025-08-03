افزایش خودکشی در میان نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نتایج تحقیقات داخلی صورت گرفته از سوی ارتش رژیم صهیونیستی بیانگر آن است که فشارهای روانی شدید و خستگی‌های پی در پی در کنار شوک‌هایی که در درگیری‌های میدانی غزه وارد آمده، نقش فعالی در تنش‌های روانی نظامیان صهیونیست ایفا می‌کنند.

در این گزارش آمده است که موارد مذکور باعث افزایش نگرانی‌ها در خصوص تشدید خودکشی میان نظامیان صهیونیست شده است.

نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد که جنگ فرسایشی در غزه و نبود اهداف مشخص از تداوم این جنگ، باعث تضعیف روحیه نظامیان صهیونیست و افزایش نرخ خودکشی در میان آنها شده است.

