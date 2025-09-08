به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا ـ دفتر رسانهای استاندار طالبان در جوزجان اعلام کرده که این موزه روز ۱۵ شهریور گشایش یافته است. گلحیدر شفق، استاندار طالبان در این استان، هدف از ایجاد موزه را «حفظ و مراقبت از میراثهای تاریخی و جنگی» عنوان کرده است.
سیفالله معتصم، رییس اطلاعات و فرهنگ طالبان در جوزجان نیز گفته است که هدف این موزه «آشنایی نسلهای آینده با گذشته افغانستان» است.
اما محتوای این موزه ـ شامل بمبهای بشکهای، مهمات دستساز، و تجهیزات انفجاری ـ با واکنش انتقادی فعالان مدنی و فرهنگی روبهرو شده است.
آنان میگویند که طالبان بهجای معرفی ارزشهای فرهنگی، هنری و تمدنی افغانستان، با نمایش سلاح و ابزار مرگ، نسلهای جوان را به خشونت و جنگطلبی تشویق میکند.
پیشتر طالبان در زیارتگاه منسوب به حضرت علی(ع) در شهر مزار شریف نیز نمایشگاهی از مواد انفجاری، بمبهای دستی و موتورسیکلتهای جنگی برپا کرده بودند؛ اقدامی که مورد انتقاد شدید قرار گرفت.
مقامهای طالبان پیشتر تأکید کرده بودند که در کنار ایجاد موزههای جهادی، «آرشیو جهادی» نیز ساخته خواهد شد.
منتقدان اما هشدار میدهند که این روند بهجای بازسازی اجتماعی و فرهنگی پس از دههها جنگ، به ترویج فرهنگ خشونت و مشروعیتبخشی به گذشته خونین طالبان میانجامد.
...
پایان پیام/
نظر شما