پیام تسلیت بسیج دانشجویی خراسان جنوبی در پی حادثه مرگبار مهاجران افغانستانی + پوستر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هسته بینالملل بسیج دانشجویی خراسان جنوبی با انتشار پیامی، حادثه غمانگیز تصادف و حریق اتوبوس حامل مهاجران بازگشته از مرز اسلامقلعه در غرب افغانستان که منجر به جان باختن و مجروح شدن جمعی از مهاجران شد را مایه اندوه و تأثر عمیق دانست.
در این پیام آمده است:
«در سوگ از دست رفتن آنان، دلهایمان غرق اندوه و نگاههایمان آکنده از حسرت شد. چه دردناک پرکشیدند و چه بیصدا؛ اما یادشان چون شمعی فروزان در حافظهی ملت باقی خواهد ماند.»
بسیج دانشجویی خراسان جنوبی ضمن عرض تسلیت به خانوادههای جانباختگان و ملت افغانستان، از خداوند متعال برای درگذشتگان رحمت و مغفرت، برای مجروحان حادثه شفای عاجل، و برای بازماندگان صبر جمیل مسئلت کرد.
در ادامه پیام از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواسته شده است با نگاه انسانی به موضوع مهاجران بپردازند و برای کاهش دردها و مشکلات آنها تدابیر جدی بیندیشند.
...
پایان پیام
نظر شما