به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه، در دیدار اعضای شورای عالی حوزههای علمیه، ضمن ابراز خرسندی از فعالیتهای این شورا، اظهار داشتند: در حالی که سعی در حفظ سنتهای حوزه دارید، همزمان به شرایط زمان توجه کنید.
ایشان فعال بودن شورای عالی و جدیت آن در رسیدگی به مسائل حوزه را موجب امیدواری دانستند و گفتند: داشتن شورایی زنده، فعال و دلسوز برای نظارت بر حوزههای علمیه، بسیار ارزشمند و مؤثر است.
آیت الله مکارم شیرازی حفظ سنتهای اصیل حوزوی همچون «درس آزاد» را مهم ارزیابی کردند و افزودند: این سنتها ریشه در تجربههای گذشته دارند و باید حفظ شوند، اما باید بررسی کرد که آیا در شرایط فعلی نیز همان کارایی گذشته را دارند یا خیر.
معظم له با اشاره به طرح پیشنهادی شورای عالی حوزه و اجرای آزمایشی آن، گفتند: این طرح به صورت محدود انجام گردد تا میزان کارایی آن در شرایط امروز سنجیده شود و اگر این روش در آزمایش موفق بود، میتوان آن را گسترش داد، و در غیر این صورت به روش قبلی که اساتید بر دروس نظارت دارند، بازگردند.
ایشان با اشاره به ترکیب کنونی شورای عالی که از شخصیتهای اندیشمند تشکیل شده است افزودند: امیدوارم شورا بتواند حوزه را در مسیر پیشرفت و ایفای نقش اساسی خود در حفظ دین و نظام جمهوری اسلامی یاری دهد.
آیت الله مکارم شیرازی در پایان بر اهمیت توجه به نظرات تأکید کردند و گفتند: تفکرات مردم نیز باید شنیده شود تا در سیاستگذاریهای حوزه مؤثر واقع شود.
