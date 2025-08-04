به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) _ ابنا _ در هفته‌های اخیر، شهروندان کابل از افزایش چندبرابری کرایه خانه‌ها شکایت دارند.

شماری از ساکنان این شهر می‌گویند که دیگر توان پرداخت اجاره‌های سنگین را ندارند و در نبود گزینه‌ جایگزین، به خیمه‌نشینی روی آورده‌اند.

این شهروندان از حکومت سرپرست خواسته‌اند با تسریع روند طی مراحل قباله‌ها و صدور مجوزهای ساختمانی، ساخت‌وساز قانونی را تسهیل کند تا عرضه مسکن افزایش یابد و قیمت‌ها کنترل شود.

در واکنش به این مطالبات، شهرداری کابل اعلام کرده است که صدور مجوز ساخت‌وساز در صورت تأیید قباله‌ها، بدون محدودیت در تمام نقاط شهر ادامه دارد.

از سوی دیگر، وزارت امور قضایی حکومت سرپرست با ابراز نگرانی از افزایش بی‌رویه کرایه خانه‌ها، این روند را «سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مردم» توصیف کرده و هشدار داده است که با مالکان متخلف به‌صورت قانونی برخورد خواهد شد.

