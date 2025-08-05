به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله موشکی به فرودگاه «بن گوریون» در تل آویو خبر داد.

«یحیی سریع» در بیانیه ای اعلام کرد که نیروی موشکی نیروهای مسلح این کشور در عملیاتی نظامی و منحصر به فرد، فرودگاه «بن گوریون» واقع در منطقه یافا (تل آویو) را با موشک بالستیک فراصوت «فلسطین۲» هدف قرار داد.

وی گفت که این عملیات با موفقیت انجام و منجر به فرار میلیون ها صهیونیست به سمت پناهگاه ها و توقف فعالیت فرودگاه شد.

یحیی سریع تاکید کرد که دشمن و همه دنیا بدانند که ملت بزرگ یمن با تاریخ و فرهنگ ایمانی و همچنین آرمان های اصیل خود به ایستادگی در کنار ملت مظلوم فلسطین ادامه خواهد داد.

وی گفت: این عملیات در جهت یاری کردن مردم فلسطین و مبارزان آن و در پاسخ به جنایت‌های کشتار و گرسنگی در غزه و یورش شهرک نشینان به مسجد الاقصی انجام شد تا دشمن و همه بدانند که ملت بزرگ ما با تاریخ بزرگ و فرهنگ ایمان و اصول اصیل خود به موضعش در حمایت از غزه ادامه می‌دهد.

یحیی سریع تأکید کرد: مردم ما در مسیر یاری کردن فلسطین از تهدیدات نمی‌ترسند و می‌توانند تمام چالش‌ها را پشت سر بگذارند. ما تا زمان پیروزی با غزه و تا زمان آزادی با فلسطین هستیم. عملیات ما تا زمان توقف تجاوز و لغو محاصره غزه ادامه دارد.

