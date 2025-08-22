نیروهای مسلح یمن ۳ عملیات علیه اسرائیل انجام دادند + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن اعلام کردند که سه عملیات نظامی علیه رژیم صهیونیستی با استفاده از یک موشک فراصوت از نوع «فلسطین ۲» و پهپادهای تهاجمی انجام دادهاند.
سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیهای اعلام کرد که یگان موشکی این نیروها، عملیات ویژهای را با هدف قرار دادن فرودگاه لُد (بنگوریون) در یافای اشغالی به وسیله یک موشک بالستیک فراصوت "فلسطین ۲" انجام داد و این موشک از سامانههای رهگیری اسرائیل عبور کرده است.
وی افزود: این عملیات با موفقیت کامل انجام شد و موجب ایجاد سردرگمی گسترده در میان دشمن صهیونیستی، فرار میلیونها صهیونیست اشغالگر به پناهگاهها و تعلیق پروازهای فرودگاه شد.
سریع همچنین اعلام کرد که نیروی هوایی یمن دو عملیات دیگر با پهپاد انجام داد که یکی از آنها یک هدف نظامی و دیگری یک هدف حیاتی در مناطق یافا و عسقلان در فلسطین اشغالی را هدف قرار داد و هر دو به اهداف خود رسیدند.
او در پیام خود به مقاومت غزه گفت: نیروهای مسلح یمن همراه با همه مردم شریف یمن، دلاوریها و فداکاریهای برادران مجاهد ما در غزه را میستایند؛ کسانی که با ایستادگی در برابر دشمنان امت، زیباترین نمونههای ایثار را ارائه میدهند و جان و مال خود را در راه خدا و دفاع از شرف و کرامت امت فدا میکنند. هزاران درود بر آنان و مرگ بر چشمان بزدلان.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن در پایان تأکید کرد که یمن با مردم وفادار، ارتش مجاهد و رهبری مؤمن خود در کنار غزه خواهد ماند تا زمانی که تجاوزات پایان یابد و محاصره لغو شود.
