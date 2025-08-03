اسرائیل: یک پهپاد یمنی را رهگیری کردیم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل امروز (یکشنبه) اعلام کرد که یک پهپاد را که از خاک یمن به پرواز درآمده بود، رهگیری کرده است؛ این حادثه باعث به‌صدا درآمدن آژیرهای هشدار در شهرک «بنی نتساریم» در نوار مرزی جنوبی غزه شد.

رسانه‌های اسرائیلی نیز گزارش دادند که این پهپاد در آسمان منطقه بنی نتساریم رهگیری و منهدم شده است.

این حمله در حالی صورت می‌گیرد که سید عبدالملک الحوثی دبیرکل جنبش انصارالله یمن، چند روز پیش بر ادامه حمایت این گروه از نوار غزه تأکید کرد و گفت که اعلام فاز چهارم عملیات‌های حمایتی به‌دلیل وخامت اوضاع در غزه، اقدامی ضروری بوده است.

نیروهای مسلح یمن همچنان به شلیک موشک به‌سوی اسرائیل و حمله به کشتی‌های وابسته به این رژیم یا در مسیر بنادر آن ادامه می‌دهند و اعلام کرده‌اند که این حملات تا پایان جنگ نسل‌کشی اسرائیل در غزه ادامه خواهد داشت.

رژیم صهیونیستی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، جنگی تمام‌عیار علیه غزه به‌راه انداخته است که شامل کشتار گسترده، قحطی، تخریب زیرساخت‌ها و آوارگی اجباری است؛ همه این اقدامات در حالی ادامه دارد که اسرائیل بی‌اعتنا به هشدارهای جهانی و دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری، این اقدامات را متوقف نکرده است.

