به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ «نعیم قاسم» دبیرکل حزب‌الله لبنان در مراسم سالگرد شهادت فرمانده جهادی بزرگ، سید فؤاد شکر (سید محسن) در منطقه ضاحیه جنوبی شهر بیروت پایتخت لبنان، سخنرانی کرد.

وی در ابتدای این مراسم گفت: ما در دو مسیر فعالیت می‌کنیم؛ مسیر مقاومت برای آزادسازی سرزمین در برابر اسرائیل، و مسیر دوم، مسیر فعالیت سیاسی برای ساختن دولت. ما بین این دو مسیر ترجیحی قائل نیستیم و هیچ‌کدام را جایگزین دیگری نمی‌کنیم، بلکه به‌طور همزمان در هر دو مسیر گام برمی‌داریم. بنابراین، امکان معامله بین این دو مسیر وجود ندارد.

دبیرکل حزب‌الله لبنان ادامه داد: انتخاب جوزف عون به عنوان رئیس‌جمهور پس از سال‌ها بحران و فرسودگی ساختار دولت انجام شد. مقاومت با تسهیل این روند، بار دیگر نشان داد که یکی از ستون‌های اصلی در بنای دولت است. سوالی طبیعی در اینجا مطرح می‌شود: چگونه باید در لبنان دولت ساخت؟ برخی نمی‌دانند هدف‌شان از ساخت دولت چیست: آیا برای دزدی آمده‌اند یا برای حذف یک بخش از جامعه؟

شیخ نعیم قاسم با اشاره به شکل‌گیری مقاومت اظهار کرد: این مقاومت به‌عنوان واکنشی به اشغالگری پدید آمد، خلأ موجود در توان ارتش لبنان را پر کرد و در سال ۲۰۰۰ آزادسازی درخشانی را رقم زد. این مقاومت ادامه دارد و وظیفه بازدارندگی در برابر اسرائیل و حفاظت از لبنان را برعهده دارد. این مقاومت هیچ‌گاه جایگاه یا مسئولیت کسی را مصادره نکرده و نمی‌کند. ارتش مسئول است و خواهد بود. ملت مسئول است و خواهد بود. ما به این اتحاد افتخار می‌کنیم و می‌گوییم این مقاومت با ارتش و مردم یک مسئولیت مشترک را برعهده دارند. ما صرفاً شعار نمی‌دهیم بلکه به این واقعیت باور داریم و معتقدیم هر چه این سه ضلع نیرومندتر و هماهنگ‌تر باشند، دستاوردهای بهتری رقم خواهد خورد.

او به توافق پس از نبرد «اولی البأس» اشاره کرد و گفت: ما با تجاوز اسرائیل مقابله کردیم و توافقی حاصل شد که من اصرار دارم این توافق را اسرائیل درخواست کرد. برای اسرائیل صرف اینکه حزب‌الله از جنوب رودخانه لیتانی عقب‌نشینی کند و ارتش لبنان آنجا را در اختیار بگیرد، یک دستاورد محسوب می‌شود. از نظر ما، اینکه دولت مسئولیت حفاظت از کشور را بپذیرد، یک پیروزی است. این توافق هم برای ما و هم برای دشمن مزایایی داشت. ما به دولت کمک کردیم، اما اسرائیل به توافق پایبند نماند. این توافق فقط جنوب لیتانی را شامل می‌شود. اگر کسی بین توافق و سلاح رابطه‌ای می‌بیند، باید بداند سلاح یک مسأله داخلی لبنان است و هیچ ربطی به اسرائیل ندارد.

شیخ نعیم قاسم تأکید کرد: پس از نبرد اولی البأس، اسرائیل به تجاوزات خود ادامه داد، اما با شدتی کمتر، و با هدف فشار بر حزب‌الله و لبنان تبلیغ کرد که حزب‌الله ضعیف شده، چون پاسخ نمی‌دهد. ما گفتیم وقتی دولت مسئولیت را پذیرفت، ما دیگر وظیفه نداریم به‌تنهایی پاسخ بدهیم. این یعنی تمام نیروهای سیاسی مسئول هستند. آن‌ها گمان کردند حزب‌الله ضعیف شده، اما با دیدن حضور حزب‌الله در ساختار دولت، در جنوب، و در مراسم تشییع باشکوه شهدا مانند سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین شگفت‌زده شدند. آن‌ها از نتایج انتخابات نیز متعجب شدند. همه این‌ها نشان می‌دهد مقاومت در تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی، بهداشتی، و خدماتی حضوری نیرومند دارد.

وی افزود: اسرائیل توافق را نقض کرد و همچنان تهدید می‌کند. ما این را نتیجه همکاری اسرائیل و آمریکا می‌دانیم. آمریکا با ضمانت هوکشتاین متعهد شد که اجرای توافق را از سوی اسرائیل پیگیری کند، اما سپس نماینده‌ای فرستاد که مشخص شد هدفش ایجاد بحران در لبنان است. آمریکا به‌جای کمک، کشور ما را تخریب می‌کند تا به اسرائیل کمک کند.

شیخ نعیم قاسم گفت: باراک با تهدید و ارعاب آمد که لبنان را به سوریه ضمیمه خواهد کرد و از نقشه حذف خواهد شد، اما از موضع متحد، ملی، و مقاوم لبنانی‌ها شوکه شد. او تصور می‌کرد با فشار بر روسای سه‌گانه فتنه ایجاد می‌کند، اما نمی‌دانست آن‌ها به خصوصیت لبنان آگاه هستند. آمریکا می‌خواهد لبنان را ابزار پروژه خاورمیانه جدید کند و قدرتش را نابود سازد.

او ادامه داد: امنیت در شمال ار اراضی اشغالی از هشت ماه پیش تأمین شده، اما در لبنان هنوز نه. اسرائیل همچنان در نقاط مرزی پنج‌گانه باقی مانده تا تحت حمایت آمریکا به سلاح حزب‌الله دست یابد. هدف‌شان این است که لبنان را از توان نظامی خالی کنند و بعدها با توسعه این مناطق، شهرک‌سازی کنند و در سیاست داخلی دخالت نمایند. این همان چیزی است که در سوریه رخ داد.

دبیرکل حزب‌الله درباره وضعیت لبنان گفت: ما با یک تهدید وجودی روبرو هستیم، نه فقط برای مقاومت، بلکه برای کل لبنان، همه طوایف و ملت آن. خطر از جانب اسرائیل، داعش و آمریکا است. آن‌ها نمی‌خواهند فقط سلاح مقاومت را بگیرند، بلکه می‌خواهند خاک لبنان را تصرف کنند. چرا مانع بازگشت مردم به روستاهای مرزی می‌شوند؟

وی با لحنی محکم گفت: لبنان را به اسرائیل نخواهیم فروخت. به خدا قسم اگر همه جهان علیه ما متحد شود و حتی اگر همه ما کشته شویم، اسرائیل هرگز نمی‌تواند ما را شکست دهد یا لبنان را اسیر کند. سلاح ما برای مقاومت با اسرائیل است و به مسائل داخلی لبنان ربطی ندارد. این سلاح، قدرت لبنان است. هر کسی که خواستار تسلیم سلاح است، در واقع می‌خواهد آن را به اسرائیل تقدیم کند.

او گفت: ما مردم عزت و کرامت هستیم، ما به آموزه‌های امام حسین (ع) باور داریم که فرمود: «هیهات منا الذلة». ما دفاع می‌کنیم حتی اگر به شهادت منجر شود. اشغالگری نخواهد ماند. ما هستیم، چون حق با ماست.

شیخ نعیم قاسم افزود: دولت لبنان باید وظایف خود را انجام دهد؛ هم متوقف کردن تجاوز و هم بازسازی. اگر آمریکا مانع کمک‌های خارجی است، دولت باید راه‌حل‌های دیگری پیدا کند. بازسازی برای اقتصاد کشور هم مفید است.

دبیرکل حزب‌الله لبنان درباره شهید سید فؤاد شکر گفت: سید محسن اهل بقاع و از اولین فرماندهان نظامی حزب‌الله بود. او رهبر گروهی بود که به عهد ده نفر معروف بودند؛ همگی شهید شدند. او با امام خمینی و سپس با امام خامنه‌ای بیعت داشت. در عملیات‌های بزرگی در جنوب لبنان، بوسنی، و در جنگ ۲۰۰۶ حضور داشت. او مسئول واحدهای دریایی و استشهادی حزب‌الله و از طراحان اصلی عملیات اسیرگیری معروف بود. در نبرد طوفان الاقصی نیز نقش فعالی داشت. او مردی با ایمان، صلابت، فروتنی، و فکری خلاق بود. ما فقدان او را به خانواده‌اش و همه دوست‌دارانش تسلیت می‌گوییم.»

وی در پایان به شهادت رئیس دفتر سیاسی حماس، اسماعیل هنیه، اشاره کرد و افزود: این شهادت، استمرار مسیر مقاومت فلسطینی است که امروز در صدر اولویت‌های جهانی قرار دارد. ما در برابر جنایات آمریکایی-صهیونیستی در غزه شاهد قتل کودکان و زنان هستیم و سازمان‌های بین‌المللی فقط بیانیه می‌دهند. باید تضمین‌هایی برای توقف این جنایات داده شود.

او با تمجید از اسیر مبارز، جورج عبدالله، خاطرنشان کرد: او نمونه‌ای از مقاومت است که با افتخار ۴۱ سال در زندان ماند. مقاومت متعلق به همه مردم و طوایف است، و ما همه برای آزادسازی فلسطین یکپارچه‌ایم.

