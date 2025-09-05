دولت لبنان از طرح ارتش برای خلع سلاح مقاومت استقبال کرد/ جزئیات محرمانه ماند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در جلسه اخیر هیئت دولت لبنان که در کاخ بعبدا برگزار شد، دولت از طرح ارتش برای محدودسازی سلاح در کشور استقبال کرد، اما تصمیم گرفت جزئیات این طرح و مذاکرات مربوط به آن را محرمانه نگه دارد.

«بول مرقص» وزیر اطلاع رسانی لبنان اعلام کرد که ارتش این کشور اجرای این طرح را با توجه به امکانات موجود از نظر لجستیکی، مالی و نیروی انسانی، آغاز خواهد کرد. همچنین ارتش لبنان اجازه دارد در چارچوب مشخص‌شده در جلسه ۵ آگوست، تصمیمات عملیاتی خود را اتخاذ کند.

وی تأکید کرد که دولت لبنان در حال تدوین یک استراتژی امنیت ملی است تا حاکمیت کامل دولت بر سراسر خاک لبنان برقرار شود و سلاح تنها در اختیار دولت باشد.

مرقص اشاره کرد که لبنان گام‌هایی در راستای پیشنهاد آمریکا برداشته، اما اسرائیل هیچ اقدامی متقابل انجام نداده و با ادامه نقض‌ها، امنیت منطقه را به خطر انداخته است.

وزیر اطلاع رسانی لبنان ادعا کرد که دولت این کشور هیچ‌گونه امتیازی به اسرائیل نداده و قصد ندارد از طرح حاکمیت خود عقب‌نشینی کند، بلکه آن را بدون ایجاد تنش داخلی ادامه خواهد داد.

وی همچنین بار دیگر بر پایبندی کامل دولت لبنان به قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل تأکید کرد و گفت نیروهای مسلح لبنان به‌خوبی به توافق توقف درگیری‌ها پایبند بوده‌اند.

«جوزف عون» نیز تجاوزات اسرائیل را محکوم کرد و از دیپلماسی لبنان در تمدید مأموریت نیروهای یونیفل تمجید نمود و آن را پیروزی برای لبنان دانست.

