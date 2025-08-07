وزیر کار لبنان: خلع سلاح مقاومت، ظلم به مردم جنوب لبنان است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمد حیدر» وزیر کار لبنان در سخنانی در جلسه هیئت دولت این کشور که در کاخ بعبدا برگزار شد، خواستار توافق جمعی بر سر عدم طرح موضوع سلاح مقاومت پیش از تحقق چند شرط از جمله عقب‌نشینی دشمن اسرائیلی، آزادی اسیران لبنانی از زندان‌های رژیم صهیونیستی، توقف تجاوزات اسرائیل، و آغاز روند بازسازی شد.

وی از وزرای لبنان خواست که جلسه امروز را با موضعی یکپارچه، همراه با کرامت، منطق و مسئولیت به پایان برسانند، موضعی که فشار را بر دشمن و نه بر ملت لبنان، وارد کند.

حیدر با لحنی قاطع ادامه داد: در غیر این صورت، من عذر می‌خواهم؛ چرا که نمی‌توانم مسئولیت تصمیمی را بپذیرم که به مردمم ظلم می‌کند، و نمی‌توانم با تصمیمی موافقت کنم که دولت را از مردمش جدا کند.

او تأکید کرد که ما خواهان دولت و ارتش هستیم و به هیچ وجه با اقتدار و هیبت آن‌ها مخالف نیستیم.

وزیر کار لبنان با اشاره به خطرات تفرقه داخلی گفت: اختلاف بین ما، ما را تضعیف می‌کند، در حالی‌که اتحاد و توافق، قدرت ما را افزایش می‌دهد.

حیدر همچنین تصمیم دولت لبنان برای بحث درباره خلع سلاح مقاومت را عجیب دانست، آن هم در شرایطی که خانه‌های مردم جنوب لبنان ویران شده و خانواده‌های بسیاری شهید داده‌اند.

وی تأکید کرد که از نگاه مردم جنوب لبنان، سلاح مقاومت تنها تضمین واقعی برای امنیت و کرامت آن‌هاست.

