به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «حسن عزالدین»نماینده پارلمان لبنان و عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت، در واکنش به حمله هوایی رژیم صهیونیستی که خودرویی را در جنوب لبنان هدف قرار داد، تأکید کرد دشمن به جنایات خود علیه لبنانیها ادامه میدهد در حالی که دولت لبنان منافع عالی ملی را نادیده میگیرد.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، عزالدین گفت: آنچه امروز اتفاق افتاد به سابقه این دشمن افزوده میشود. دولت بدون در نظر گرفتن پیامدها، تحت فشار اعراب و خارجی، به سرعت تصمیم به انحصاری کردن سلاحها گرفت.
او هشدار داد که ادامه این روند دولت میتواند «واقعیت جدیدی» ایجاد کند و تأکید کرد که سلاح «یک اصل اساسی است که از آن عقبنشینی نمیشود».
با وجود تشدید اوضاع، عزالدین تأکید کرد که گفتوگو میان حزبالله و دولت لبنان قطع نخواهد شد تا لبنان از خطر درگیری در امان بماند و ثبات آن تضمین شود.
«نواف سلام» نخست وزیر لبنان روز سهشنبه اعلام کرد که به ارتش لبنان مأموریت داده است تا قبل از پایان سال، طرح اجرایی برای محدود کردن سلاحها به دولت را تدوین و حداکثر تا ۳۱ اوت برای بحث به کابینه ارائه دهد.
