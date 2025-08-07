به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ «علی خطیب» نایبرئیس مجلس اعلی اسلامی شیعیان لبنان، تصمیم اخیر هیئت دولت این کشور درباره سلاح مقاومت را تسلیم در برابر دشمن خواند و خواستار لغو آن در جلسه روز پنجشنبه دولت لبنان شد.
وی در سخنانی در یک نشست در مجلس اعلی اسلامی شیعیان لبنان گفت: ای نواف سلام نخستوزیر ! تو جامعه مقاومت را محاصره میکنی، داراییها را به بهانه پولشویی مصادره میکنی... خدا رویتان را سیاه کند. شما جامعه مقاومت را در تنگنا قرار دادهاید، اما ما نه سرزمینمان را رها میکنیم و نه مردممان را لقمه آسانی برای دشمن میسازیم.
او به نخستوزیر لبنان توصیه کرد که این تصمیم اشتباه را پیگیری نکند و در جلسه روز پنجشنبه دولت آن را پس بگیرد.
خطیب افزود: تصمیم شما نه مشروعیت دارد و نه با میثاق ملی همخوان است. شما راهی خطرناک را در پیش گرفتهاید. این تصمیم تسلیم در برابر دشمنی است که هنوز زمین ما را اشغال کرده و به قتل و کشتار ادامه میدهد.
وی با انتقاد از اتکای دولت لبنان به تضمینهای آمریکا گفت: آیا واقعاً بعد از این انتظار تضمینهای آمریکایی را دارید؟ آن هم در حالی که فرستاده آمریکایی صراحتاً از دادن هرگونه تضمین خودداری کرده؟ آیا حاکمیت را با تضعیف ابزارهای قدرت ملی میتوان حفظ کرد؟
خطیب تأکید کرد که ما گردن خود را به دست جلادان نمیسپاریم، وقتی که میبینیم در فلسطین چه میگذرد، اطرافمان چه اتفاقی میافتد و از درون کشور چه تهدیداتی وجود دارد.
او افزود: تصمیم مقاومت و آزادسازی خاک، در اتاقهای خنک گرفته نمیشود، بلکه با فداکاری و مسئولیتپذیری رقم میخورد.
وی تصمیم اخیر دولت لبنان را شوکآور و چرخشی خطرناک از موضع ملی رسمی این کشور خواند و خواستار بازگشت دولت لبنان به موضع ملی فراگیر برای حفظ میثاقگرایی شد.
