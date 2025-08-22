آکسیوس: واشنگتن به دنبال ایجاد منطقه اقتصادی ترامپ در جنوب لبنان است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وب‌سایت آمریکایی «آکسیوس» گزارش داد که دولت آمریکا از اسرائیل خواسته است عملیات نظامی غیرضروری در لبنان را کاهش دهد تا از تصمیم دولت لبنان برای آغاز روند خلع سلاح حزب‌الله پشتیبانی کند.

دو منبع آگاه به آکسیوس گفته‌اند که دولت دونالد ترامپ از اسرائیل خواسته در گام نخست با خروج از یک نقطه مرزی و همچنین کاهش محسوس حملات هوایی برای چند هفته موافقت کند تا نشانه‌ای از آمادگی برای همکاری با تلاش دولت لبنان نشان داده شود.

بر اساس این طرح، اگر ارتش لبنان اقدامات بیشتری برای جلوگیری از بازسازی توان نظامی حزب‌الله در جنوب انجام دهد، این توقف موقت می‌تواند تمدید شود.

به گفته منابع آکسیوس، تام برّاک فرستاده ویژه آمریکا، پیشنهادی برای خروج تدریجی اسرائیل از پنج نقطه مرزی در ازای گام‌های عملی دولت لبنان ارائه کرده است.

از دیگر بخش‌های این ابتکار آمریکایی، ایجاد منطقه اقتصادی ترامپ در بخش‌هایی از جنوب لبنان هم‌مرز با اسرائیل است. بنا بر گزارش، عربستان سعودی و قطر نیز موافقت کرده‌اند در صورت اجرای این طرح، در بازسازی و سرمایه‌گذاری این مناطق مشارکت کنند.

ایده اصلی این است که ایجاد یک منطقه اقتصادی، بازگشت حزب‌الله به مرزها را دشوارتر کند و نگرانی‌های امنیتی اسرائیل را بدون نیاز به اشغال مستقیم برطرف سازد.

یکی از منابع به آکسیوس گفت: پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. اسرائیلی‌ها مخالفت نکرده‌اند و آماده‌اند به این طرح فرصت بدهند. آن‌ها می‌دانند تصمیم اخیر کابینه لبنان تاریخی بوده و باید در مقابل امتیازی بدهند.

آخرین دور گفت‌وگو درباره این موضوع چهارشنبه گذشته در پاریس انجام شد، جایی که «رون درمر» وزیر امور راهبردی اسرائیل، چندین ساعت با تام برّاک و مورگان اورتاگوس، فرستاده آمریکا، دیدار و رایزنی کرد.

