اهداف و موضوعات کنگره
«ترویج هرچه بیشتر فرهنگ ایثار و شهادت»، «پاسداشت مقام شامخ حضرت سیدالشهدا (ع) و یارانش»، «استفاده از نقش ادبیات در گسترش فرهنگ عاشورایی، میهندوستی، ایثار و وحدت»، «توجه به آداب، رسوم، فرهنگ و غیرتمندی اقوام با استفاده از ظرفیت شعر گویشی»، «میهندوستی و وحدت اقوام حول پرچم ایران»، «پاسداشت رشادت سربازان جان بر کف کشور در جنگ ۱۲ روزه»، «تجلیل از بصیرت وحدتزای ایرانیان در پشتیبانی از نیروهای مسلح کشور و خنثی کردن نقشههای دشمنان»، «تجلیل از بصیرت هممیهنان در ایستادگی مقابل اشرار جهانی»، «شناساندن هرچه بیشتر خباثتهای رژیم صهیونیستی به جامعه جهانی»، ایجاد محفلی برای گردهمایی شاعران و اهالی ادبیات با محوریت امام حسین (ع) و ایران اسلامی» از جمله اهداف این کنگره اعلام شده است.
در بخش عمومی «موضوعات مرتبط با قیام امام حسین (ع)» و در بخش ویژه «جنگ تحمیلی دوازده روزه و رشادت عاشورایی سربازان وطن»، «جنگ تحمیلی دوازده روزه و پاسداشت سربازان وطن»، «جنگ تحمیلی دوازده روزه و پاسداشت مقام والای فرماندهان و دانشمندان شهید»، «جنگ تحمیلی دوازده روزه و میهندوستی ایرانیان»، «جنگ تحمیلی دوازده روزه و بصیرت هممیهنان در شناختن نقشه شوم دشمنان»، «جنگ تحمیلی دوازده روزه و وحدت اقوام مختلف کشور»، «جنگ تحمیلی دوازده روزه و کودککشی صهیونیستها» و «جنگ تحمیلی دوازده روزه و نفرت مردم از مزدوران وطنفروش» از موضوعات این کنگره است.
مقررات کنگره
این کنگره در دو بخش شعر فارسی (همه قالبها) و شعر با گویش لری و قشقایی برگزار میشود.
دبیرخانه این کنگره از پذیرش آثاری که در دیگر جشنوارهها و کنگرهها حائز رتبه شدهاند معذور است.
هر شاعر مجاز به ارسال حداکثر ۳ اثر به دبیرخانه کنگره است.
هر شاعر میتواند در دو بخش کنگره شرکت کند اما امکان برگزیده یا شایسته تقدیر شدن تنها در یک بخش امکانپذیر است.
حضور شاعران برگزیده و شایسته تقدیر در اختتامیه کنگره الزامی است. لازم به ذکر است هزینه ایاب و ذهاب زمینی شاعران برگزیده و شایسته تقدیر برعهده کنگره میباشد.
آثار باید با ذکر نام و نام خانوادگی شاعر، آدرس محل سکونت و تلفن تماس در قالب فایل word با فونت ۱۴ و ترجیحاً قلم B Nazanin ارسال گردد.
دبیرخانه کنگره مجاز است آثار دریافتی را به صورت کتاب، مجله، سیدی و… منتشر کند.
شاعران برای شرکت در این کنگره میتوانند تا ۲۴ مرداد ۱۴۰۴ آثار خود را به دبیرخانه کنگره ارسال کنند. مهلت این کنگره تمدید نخواهد شد.
جوایز برگزیدگان
در بخش شعر فارسی به هجده شاعر برگزیده، لوح تقدیر و مبلغ ۸۰ میلیون ریال اهدا میشود. همچنین در این بخش مبلغ ۴۰ میلیون رسال و لوح تقدیر به هشت شاعر شایسته تقدیر تقدیم میشود.
در بخش شعر با گویش لری و قشقایی به هشت شاعر برگزیده، مبلغ ۸۰ میلیون ریال و لوح تقدیر اهدا میشود. همچنین در این بخش به چهار شاعر شایسته تقدیر مبلغ ۴۰ میلیون ریال و لوح تقدیر اهدا میشود.
جدا از جوایز این دو بخش، پنج جایزه ویژه به ۵ شعر منتخب مردمی اهدا میشود.
نحوه دریافت آثار و تاریخ برگزاری اختتامیه
شاعران میتوانند برای شرکت در این کنگره آثار خود را تا ۲۴ مرداد، از طریق شبکههای اجتماعی ایتا، بله و واتساپ به شماره ۰۹۳۶۰۲۰۱۲۴۳ و ارسال به ایمیل کنگره به نشانی imamhosein.poem@gmail.com ارسال کنند.
اختتامیه سومین کنگره «از فصل به سر رسیدن» ۲۹ و ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
