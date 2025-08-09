به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار «حمید دامغانی» امروز شنبه، 18 مرداد 1404 در همایش خبرنگاران حسینی که در راستای دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید استان گیلان و گرامیداشت شهدای رسانه و جنگ ۱۲ روزه، ضمن تبریک روز خبرنگار و تقدیر از نقش‌آفرینی اصحاب رسانه، با اشاره به جنگ روایت‌ها، بر ضرورت تبیین واقعیت‌ها توسط رسانه‌ها تأکید کرد و گیلان را دارای پیشینه تاریخی و ظرفیت‌های بومی ارزشمند در عرصه رسانه و فرهنگ دانست.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به توفیق حضور مردم در پیاده‌روی اربعین گفت: موضوع پیاده‌روی اربعین مسئله‌ای بسیار خاص است. هر چه از سال‌های اخیر که این پیاده‌روی با جانفشانی شهدای عزیز ما در طول انقلاب شکل جدیدی به خود گرفت، می‌گذرد، آثار بسیار زیاد آن را بیشتر مشاهده می‌کنیم. این حرکت از یک پیاده‌روی صرفاً مذهبی عبور کرده و اثراتش جهانی شده و بر سطح منطقه اثرگذاری کامل دارد.

وی افزود که برخی اندیشکده‌های غربی بر این موضوع تمرکز کرده و جهان سلطه آن را تهدیدی جدی می‌دانند: امروز اربعین بستر بسیار مناسبی برای دیپلماسی فرهنگی و دیپلماسی مردمی است که مقدمه دیپلماسی رسمی به شمار می‌رود.

پیوند ملت‌ها و مقابله با اراده سلطه‌گران

سردار دامغانی توضیح داد: ارتباط مستقیم مردم و ملت‌های مختلف به ویژه کشورهای مسلمان در پیاده‌روی اربعین، فهم مشترک، هم‌افزایی، ایجاد اعتماد و پیوندهای مؤثر را به همراه دارد.

فرمانده سپاه قدس گیلان حرکت عظیم اربعین را برخلاف اراده سلطه‌گران دانست که همواره با تفرقه‌افکنی، ایجاد شکاف‌های قومی و مذهبی و تحقیر ملت‌ها به دنبال سلطه بر منطقه بوده‌اند.

وی یادآور شد: منطقه ما منطقه‌ای بسیار راهبردی است و هیچ کشوری نمی‌تواند بدون تسلط بر آن داعیه حکمرانی جهانی را عملیاتی کند. پیاده‌روی اربعین پیونددهنده ملت‌هاست و این خلاف اراده دشمنان است.

جنگ روایت‌ها و رسالت اصحاب رسانه

دامغانی با اشاره به مناسبت روز خبرنگار گفت: جایگاه رسانه در تحولات اخیر کاملاً مشخص است. امروز پس از خروج از نبرد نظامی، وارد جنگ روایت‌ها شده‌ایم. دشمن تلاش دارد روایت‌ها را تغییر دهد و شکست‌های میدانی خود را در فضای رسانه و مجازی به پیروزی جلوه دهد.

فرمانده سپاه قدس گیلان افزود: الحمدلله با نقش‌آفرینی رسانه‌ها و بیانات به‌موقع رهبر معظم انقلاب، دشمنان به اهداف خود نرسیدند. تبیین، رسالت اصلی خبرنگاران و اصحاب رسانه است و باید با تخصص خود این مأموریت را به بهترین شکل ممکن انجام دهند.

وی با اشاره به سابقه رسانه‌ای گیلان از دوران مشروطه تاکنون و وجود حدود ۱۸۰ نشریه در استان، گفت: گیلان جزو یکی دو استان برتر در حوزه رسانه است و ضریب نفوذ رسانه در آن جایگاه خاصی دارد. جریان رسانه‌ای استان غالباً همسو با هویت ملی، بومی و اعتقادات دینی مردم بوده است.

دامغانی با تأکید بر لزوم احیای تاریخ، تمدن و هویت گیلان گفت بخش زیادی از این ظرفیت‌ها پنهان مانده و حتی برخی خواص استان نیز از آن بی‌اطلاع‌اند.

کنگره شهدا؛ بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی مردمی استان در دو دهه

فرمانده سپاه قدس گیلان بر استفاده از ظرفیت‌های بومی در برگزاری کنگره شهدا تأکید کرد: بیش از ۹۵ درصد اتفاقات کنگره با ظرفیت‌های داخلی استان انجام شد.

وی این کنگره را بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی مردمی گیلان در ۲۰ سال گذشته دانست و افزود: پایان این کنگره باید آغاز حرکت برای کنگره بعدی باشد. اگر رسانه‌ها به اندازه ظرفیت خود وارد شوند، این کنگره می‌تواند جریان‌ساز ملی شود و چهره حقیقی گیلان را به کشور بشناساند.

دامغانی خطاب به خبرنگاران گفت: شهدا متعلق به تک‌تک شما و همه مردم‌اند. هیچ‌کس نمی‌تواند شهدا را اختصاصی کند. او با یادآوری فرهنگ ایثارگری و بزرگواری خانواده‌های شهدا افزود: این فرهنگ غنی موجب افتخار ماست و باید آن را با قوت تبیین کنیم.

فرمانده سپاه قدس گیلان کنگره شهدا را محور انسجام و وحدت در استان دانست و گفت: همان‌گونه که دفاع ۱۲ روزه اخیر باعث انسجام ملی شد، کنگره شهدا نیز می‌تواند چنین نقشی ایفا کند.

وی در پایان با قدردانی از همه دست‌اندرکاران برگزاری کنگره، از گروه‌های مردمی تا بسیجیان، پاسداران و مسئولان، بر استمرار این مسیر و نقش‌آفرینی رسانه‌ها در انعکاس واقعیات تأکید کرد.

