فراخوان یازدهمین جایزه جهانی اربعین منتشر شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرخانه جایزه جهانی اربعین از آغاز فراخوان یازدهمین دوره جایزه جهانی اربعین حسینی خبر داد. این جایزه بین‌المللی با هدف پاسداشت آیین پیاده‌روی اربعین، ترویج فرهنگ عاشورایی و گسترش تعاملات فرهنگی میان ملت‌ها برگزار می‌شود.

یازدهمین دوره این جایزه در چهار بخش اصلی شامل سفرنامه و دل‌نوشته، کتاب و اربعین‌پژوهی، فعالان فضای مجازی و نواهای اربعینی برگزار خواهد شد.

بخش سفرنامه و دل‌نوشته

در این بخش، شرکت‌کنندگان می‌توانند خاطرات، تجربیات و مشاهدات خود از سفر زیارتی اربعین را در قالب نثر ادبی، روایت، دل‌نوشته، یا یادداشت مستند ارسال کنند. آثاری که دارای خلاقیت در روایت، عمق معنوی، و اصالت فرهنگی باشند، در اولویت داوری قرار دارند.

بخش کتاب و اربعین‌پژوهی

این بخش ویژه آثار پژوهشی، کتاب‌ها و مطالعات علمی است که به تحلیل ابعاد فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و معنوی پدیده اربعین حسینی می‌پردازند. از جمله محورهای مورد توجه می‌توان به اربعین در آیینه ادیان و ملت‌ها، تأثیر فرهنگی و تمدنی زیارت اربعین، و تحلیل نقش رسانه‌ها در بازنمایی این رخداد جهانی اشاره کرد.

بخش فعالان فضای مجازی

در این بخش، فعالان شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های دیجیتال، و تولیدکنندگان محتوا دعوت شده‌اند تا آثار خود را در زمینه معرفی جلوه‌های معنوی و انسانی پیاده‌روی اربعین ارسال کنند.

محورهای این بخش شامل روایت‌های تصویری و ویدئویی از مسیر پیاده‌روی، پست‌ها و محتوای خلاقانه در شبکه‌های اجتماعی، کمپین‌های فرهنگی و رسانه‌ای با موضوع اربعین و آثار نوآورانه در حوزه تولید محتوای دیجیتال است.

آثار ارسالی می‌توانند به زبان‌های مختلف و از کشورهای گوناگون باشند و باید در بازه زمانی تعیین‌شده به دبیرخانه جشنواره ارسال شوند.

بخش نواهای اربعینی

این بخش به شناسایی و معرفی آثار موسیقایی، سرودها، تواشیح، نوحه‌ها و نغمه‌های مرتبط با اربعین اختصاص دارد. هدف از این بخش، احیای هنر آیینی و ترویج فرهنگ مقاومت و عشق حسینی از طریق صوت و نوا عنوان شده است.

زمان‌بندی و نحوه ارسال آثار

مهلت ارسال آثار تا اول آذرماه ۱۴۰۴ (۲۲ نوامبر ۲۰۲۵) تعیین شده است و آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان در ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ (۴ ژانویه ۲۰۲۶) برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق پایگاه اینترنتی رسمی جایزه جهانی اربعین به نشانی www.intlarbaeen.com یا پست الکترونیکی intlarbaeen@gmail.com ارسال کنند.

شماره تماس دبیرخانه ۰۲۱-۸۸۳۲۱۴۶۰ و ۰۲۱- ۸۸۳۲۱۴۰۷ است. همچنین کانال‌های رسمی جشنواره در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی از طریق شناسه @intl_arbaeen_award فعال است.

این جایزه بین‌المللی به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با مشارکت نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای داخلی و خارجی برگزار می‌شود و طی سال‌های گذشته میزبان آثار ارزشمندی از ده‌ها کشور جهان بوده است. هدف اصلی آن، گسترش پیام صلح، معنویت، عدالت و همبستگی انسانی در پرتو فرهنگ اربعین حسینی است.

