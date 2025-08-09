به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس اجرایی شرکت مرسک (Maersk) اعلام کرد که بعید می‌داند طی سال جاری فعالیت‌های این شرکت در دریای سرخ و کانال سوئز از سر گرفته شود.

وی اضافه کرد: حملات اخیر در دریای سرخ و تداوم اوضاع در غزه باعث می‌شود نسبت به از سرگیری فعالیت این شرکت خوش‌بین نباشیم.

پیش از این نیز شرکت دانمارکی مرسک، اعلام کرده بود که به‌دلیل افزایش تنش‌های منطقه‌ای، تردد کشتی‌های خود به بندر حیفا در سرزمین‌های اشغالی را متوقف می‌کند.

فرار کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی از دریای سرخ به دلیل حملات موفقیت‌آمیز نیروهای مسلح یمن در راستای حمایت از مردم مظلوم غزه صورت گرفته است.

