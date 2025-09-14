  1. صفحه اصلی
نسخه عربی کتاب «رفراندوم فلسطین» در نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد رونمایی شد

۲۳ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۸
نسخه عربی کتاب «رفراندوم فلسطین» در نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد معرفی شد. این کتاب نظرات رهبر انقلاب را درباره طرح جمهوری اسلامی برای حل مسئله فلسطین ارائه می‌دهد و بر اهمیت همه‌پرسی و حق رأی تمامی مردم فلسطین تأکید دارد. مراسم رونمایی همزمان با همایش «فلسطین در وجدان انسانیت» برگزار گردید.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  مراسم رونمایی از کتاب «رفراندوم فلسطین»، حاوی نظرات رهبر انقلاب درباره طرح جمهوری اسلامی ایران برای حل مسئله‌ی فلسطین، همزمان با همایش «فلسطین در وجدان انسانیت‌» در نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد، برگزار شد.

در کتاب «رفراندوم فلسطین» از همه‌پرسی، به‌عنوان یک منطق دنیاپسند، قابل قبول و متمدّنانه یاد شده است. ازجمله دیگر محورهای مهم کتاب «رفراندوم فلسطین» می‌توان به «لزوم بازگشت ساکنین غیربومی به مبدأ مهاجرت خود»، «حق رأی همه‌ی مردم فلسطین از مسلمان، مسیحی و حتی یهودیان بومی» و نیز «ادامه مبارزات همه جانبه تا تسلیم شدن رژیم غاصب به رأی ملت فلسطین»، اشاره کرد.

