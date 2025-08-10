به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ استاندار کربلا امروز (یکشنبه) اعلام کرد که اعضای یک گروه تروریستی که قصد خرابکاری در مراسم زیارت اربعین را داشتند، در این کشور شناسایی و بازداشت شدند.
«نصیف جاسم الخطابی» استاندار کربلا امروز از خنثیسازی عملیاتی تروریستی علیه یکی از حسینیههای واقع در مسیر پیادهروی زائران کربلا خبر داد.
الخطابی در این رابطه اعلام کرد که ۲۲ عضو یک گروه تروریستی که قصد اجرای عملیاتهایی تروریستی و حمله به شرکتکنندگان در مراسم پیادهروی اربعین را داشتند، شناسایی و بازداشت شدند.
به گفته الخطابی، این تروریستها قصد داشتند مواد منفجره را در مسیر کارگذاری و منفجر کرده و به این شکل نیروهای امنیتی و موکبهای حسینی موجود در مسیر پیادهروی زائران به ویژه در محور جنوبی را هدف قرار دهند.
استاندار کربلا گفت: این تروریستها وابسته به داعش بوده و با طرفهایی در خارج از عراق که برخی از آنها با رژیم صهیونیستی در ارتباط هستند، ارتباط داشتند.
