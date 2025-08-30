گزارش سازمان ملل: ۹۲ درصد مردم افغانستان خواهان ادامه آموزش دختران هستند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بخش زنان سازمان ملل متحد در تازهترین گزارش خود اعلام کرد که مردم افغانستان بهشدت بر حق آموزش دختران پافشاری میکنند.
یافتههای این گزارش نشان میدهد که ۹۲ درصد شهروندان، اعم از زن و مرد، در شهرها و روستاها خواهان فراهمشدن زمینه آموزش برای دختران هستند.
بر اساس این نظرسنجی حضوری که با مشارکت بیش از دو هزار نفر انجام شده است، در مناطق روستایی ۸۷ درصد مردان و ۹۵ درصد زنان از آموزش دختران حمایت کردهاند.
در شهرها نیز ۹۵ درصد پاسخدهندگان، چه زن و چه مرد، تأکید کردهاند که مدارس دخترانه باید دوباره بازگشایی شوند.
سوزان فرگوسن، نماینده ویژه بخش زنان سازمان ملل در افغانستان، با اشاره به اشتیاق دختران به یادگیری گفت: «تقریباً نخستین چیزی که دختران به ما میگویند، اشتیاق شدید آنها به آموختن است. خانوادهها هم میخواهند دخترانشان این فرصت را داشته باشند، زیرا میدانند سواد و آموزش میتواند مسیر زندگی دختران را تغییر دهد، بهویژه در کشوری که نیمی از جمعیت آن زیر خط فقر زندگی میکنند.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که ممنوعیت کار زنان تأثیر جدی بر زندگی روزمره آنها گذاشته است. در یک نظرسنجی تلفنی دیگر که در ماههای ژوئیه و اوت ۲۰۲۵ انجام شد، ۹۷ درصد زنان اعلام کردهاند که این محدودیت، زندگیشان را دشوارتر کرده است.
همچنین بیش از نیمی از نهادهای امدادی گفتهاند که ممنوعیت کار زنان توانایی آنها در ارائه خدمات حیاتی به زنان و دختران را بهشدت کاهش داده است.
چهار سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان میگذرد و این گروه همچنان آموزش دختران بالاتر از کلاس ششم را ممنوع کرده است.
هیچ چشمانداز روشنی برای بازگشایی مدارس و دانشگاههای دخترانه در شرایط کنونی دیده نمیشود.
