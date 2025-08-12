به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مواکب حسینی گیلان چند روزی است که به عشق ابا عبدالله الحسین (ع) و کاملا مردمی در حال خدمات رسانی به زوار حسینی در لب مرزها، نجف و کربلا هستند. ‌

در این ایام، اکثر عاشقان حسینی راهی دشت کربلا شدند و هر یک به نوعی در راهپیمایی اربعین حسینی مشارکت دارند، یکی آب میده یکی در حال پخت و پز در کنار اجاق گاز و دیگری در حال پخت نان و یکی هم در حال پیاده روی در مسیر عشق در گرمای نزدیک ۶۰ درجه است. ‌

موکب آقاسید ابراهیم (ع) بخش میرزاکوچک شهر گوراب زرمیخ یکی از مواکب فعال گیلان است این موکب ۴ سالی است که خدمت رسانی به زوار حسینی را در کربلا معلی عهده دار است.

«سید ناصر حقی» مدیر اجرایی موکب آقاسید ابراهیم (ع) بخش میرزاکوچک شهر گوراب زرمیخ گیلان در گفت‌وگویی با بیان اینکه موکب مردمی آقاسید ابراهیم (ع) بخش میرزاکوچک شهر گوراب زرمیخ گیلان از سال ۱۴۰۱ تاسیس شده است، گفت: این موکب در شهر کربلا، خیابان بوبیات، روبه روی عمود ۲۱ مشغول خدمات رسانی به زوار حسینی است.



مدیر اجرایی موکب آقاسید ابراهیم (ع) بخش میرزاکوچک شهر گوراب زرمیخ شهرستان صومعه سرا افزود: امسال چهارمین سال خادمی این موکب در کربلای معلی است.

وی به خادمان حسینی این موکب اشاره و تصریح کرد : این موکب ۵۰ خادم دارد که به طور متوسط ۴۰ خادم آقا و ۱۰ خادم از بانوان هستند.

حقی به توزیع و پخت غذا در این موکب اشاره و تصریح کرد : روزانه بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ پرس غذا در این موکب بین زوار حسینی توزیع می شود.



مدیر اجرایی موکب آقاسید ابراهیم (ع) بخش میرزاکوچک شهر گوراب زرمیخ به توزیع میان وعده اشاره کرد و افزود: هندوانه برای ۱۰۰۰ نفر، شربت آبغوره ۱۰۰۰ نفر، زولبیا ۵۰۰ عدد و آب معدنی ۷۰۰ عدد این اقلام به عنوان میان وعده روزانه بین زوار حسینی توزیع می شود.

وی گفت: درحال حاضر ۷۰۰ نفر در روز در این موکب اسکان داده می شوند.



حقی به ارائه خدمات فرهنگی این موکب اشاره و خاطرنشان کرد: اقامه نماز جماعت، سخنرانی مذهبی، برپایی هیئت و مجلس روضه و سینه زنی از اهم برنامه های جانبی این موکب شمرده می شود.



مدیر اجرایی موکب آقاسید ابراهیم (ع) بخش میرزاکوچک شهر گوراب زرمیخ اذعان کرد: این موکب به ماشین لباسشویی جهت شستن لباس های زائران مجهز می باشد

