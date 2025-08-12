حسینی کوهساری: اربعین محور وحدت و ظرفیت تمدنی جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین «سیدمفید حسینی کوهساری» معاون ارتباطات و بین الملل حوزه های علمیه در نشست «اربعین و آینده تمدنی امت اسلامی» به چهار دلیل، پرداختن به موضوعات تمدنی را از ضرورت های امروز ایران و انقلاب اسلامی و دنیای اسلام برشمرد. جامعیت اسلام و قرآن و وجود آموزه های تمدنی در دین، سابقه تمدنی و تجارب ارزنده تاریخی ایران قبل و بعد از اسلام، درگیری تمدنی غرب با دیگر کشورها از جمله دنیای اسلام و تحولات معاصر تمدنی و پیچ تاریخی کنونی از جمله این ضرورت هاست .

معاون ارتباطات و بین الملل حوزه های علمیه، جنگ ۱۲ روزه را از مقاطع مهم تاریخ ساز و نقاط تحولی تمدنی معرفی کرد و آن را در تاریخ انقلاب و ایران و بلکه تاریخ معاصر بسیار تعیین کننده دانست و بیان کرد که بعد از جنگ جهانی اول و دوم و گذر دنیا از دنیای دو قطبی و تک قطبی و قرارگرفتن در دنیای چند قطبی، نظام اسلامی تنها قدرت نوظهوری است که توانسته در دو عرصه جبهه گفتمانی و جبهه جنگ ترکیبی به شکل مستقیم و رو در رو با تمدن غرب و آمریکا و اسراییل درگیر شده و پیروز میدان باشد .

وی با بیان عناصر نرم افزارانه و سخت افزارانه تمدن، اربعین حسینی را دارای نمادها و ظرفیت های تمدنی در هر دو بعد تمدنی دانست. او همچنین در ابعاد نرم افزارانه اربعین ، به فلسفه و عمق معرفتی زیارت اربعین ، نظام آرمانی و اهداف مهدوی ، نظام اخلاقی انگیزشی و نظام الهی معنوی اربعین اشاره کرد و در تبیین ابعاد سخت افزارانه اربعین عناصری چون جمعیت ، اقتصاد ، امنیت ، رسانه ، هنر ، سیاست ، علم و فناوری و فرهنگ و قانون را حائز اهمیت دانست .

معاون ارتباطات و بین الملل حوزه های علمیه پشتوانه و زیرساخت فلسفه و منطق اربعین را اسلام ناب مبتنی بر معارف عمیق قرآن و اهل بیت علیهم السلام با شاخصه های اسلام عقلانی ، عمیق و منطقی ، اسلام جامع و تمدنی ، اسلام اجتماعی و مردم نهاد ، اسلام سیاسی ، حاکمیت محور و ولایت مدار، اسلام جهانی ، فراملیتی ، فرامذهبی و فرادینی ، اسلام امت گرا و تقریب مدار ، اسلام عدالت خواه ، ظلم ستیز و ضد استکباری ، اسلام صلح طلب ، عزت مدار و مقاومت گرا ، اسلام روزامد و تحول خواه ، اسلام علم مدار و پیشرفت خواه ، اسلام ملتزم به کرامت و فطرت انسانی ، اسلام آرمان خواه واقع گرا و اسلام اخلاق بنیان و ارزش مدار و هدایت گر و شورانگیز و حماسه ساز معرفی کرد .

حسینی کوهساری برای ارتقای شاخصه های اربعین‌ تمدن ساز به راهبرد تبدیل شدن اربعین به محور وحدت و انسجام در عرصه های مختلف اشاره کرد و به زمینه هایی از قبیل وحدت میان ایران و عراق و همه ملت های اسلامی ، وحدت حوزه قم و نجف و حوزه های علمیه و مجامع اسلامی دنیای اسلام، وحدت شیعه و سنی و همه مذاهب اسلامی ، تعامل اسلام و ادیان ، وحدت میان نخبگان و اساتید دنیای اسلام ، وحدت میان تجار و صاحبان سرمایه ،وحدت اصحاب رسانه و هنرمندان ، وحدت میان جوانان و دانشجویان و دانش آموزان ،وحدت سیاست مداران و وحدت میان اعتاب مقدسه و نهادهای دینی .

