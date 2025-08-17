به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین «سید سعیدرضا عاملی» عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ویژگی های اربعین حسینی اظهار کرد: در واقع اربعین یک تجدید عهد با حضرت سیدالشهداء(ع) برای مقابله با ظلم در جهان و استقرار عدالت در جهان است. تمدنی ترین پیام حضرت سیدالشهداء برای نسل های آینده این بود که در مقابل ظلم بایستید و روحیه و هویت شرمنده نداشته باشید، بلکه هویت افتخار به اقامه عدالت در جهان و پیوند زدن این عدالت با عاشورای حسینی داشته باشید.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در حاشیه حضور در مراسم زیارت اربعین حسینی در کربلای معلی در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا با بیان این که عناصر هویتی پیروان مکتب اهل بیت(ع) مورد توجه اسلام شناسان غربی بود، افزود: هانری کربن اسلام شناس فرانسوی صحبت عمیقی را دارد، او می گوید که پیروان اهل بیت(ع) زنده هستند، چون یک مبدا قوی به نام عاشورا و یک مقصد خیلی پویا به نام ظهور حضرت مهدی(عج) را دارند و این مبدا و مقصد همواره زنده بودن پیروان مکتب اهل بیت(ع) را به نمایش گذشته است.

رئیس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران افزود: راهپیمایی اربعین علی رغم تمام سختی ها و گرما پر از عناصر تمدنی است، این عناصر تمدنی هم از ناحیه میزبانان است که به زائرین احترام می گذارند و فضای آرامی در مراسم راهپیمایی برای زائرین است، همچنین عناصر دیگر تمدنی از ناحیه قدم زنندگان است که شکوه واره تمدنی را به وجود دارند و امروز این پیام بزرگ را به جهان دارد که می شود با تمدن زندگی کرد.

