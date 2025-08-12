  1. صفحه اصلی
  2. اخبار همايش‌ها و فراخوان‏ها

نشست "بنیان‌های معنوی و وجوه عرفانی سفر اربعین" برگزار می‌شود + پوستر

۲۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۳:۱۳
کد خبر: 1716487
نشست "بنیان‌های معنوی و وجوه عرفانی سفر اربعین" برگزار می‌شود + پوستر

نشست "بنیان‌های معنوی و وجوه عرفانی سفر اربعین" با ارائه دکتر «محمد فنایی اشکوری» برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ معاونت بین الملل حوزه های علمیه ایران در ادامه برگزاری سلسله نشست های علمی بین المللی نشست "بنیان‌های معنوی و وجوه عرفانی سفر اربعین" برگزار می نماید.

این نشست با ارائه دکتر «محمد فنایی اشکوری» استاد تمام دانشگاه و مدیر گروه فلسفه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.

زمان برگزاری نشست روز چهارشنبه تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۳ به صورت آفلاین است.

نشست به صورت آفلاین از تلویزیون اینترنتی حوزه به این لینک، پخش می‌شود.

نشست "بنیان‌های معنوی و وجوه عرفانی سفر اربعین" برگزار می‌شود + پوستر

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha